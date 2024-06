Sorra csatlakoznak országok a Nyugat kihívóinak közösségéhez

Azonban elhamarkodott lenne azt állítani, hogy a BRICS egy Nyugat-ellenes szövetség lenne, hiszen már most is több olyan ország a tagja, és több olyan ország is érdeklődik a tagság iránt, amely ezzel párhuzamosan például az Egyesült Államok katonai szövetségese. A gyakorlatban inkább arról van szó, hogy

a globalizáció egy új, „realista” szakaszba lépett,

amelynek nyitányát jelzi a BRICS felemelkedése is.