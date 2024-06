Ruandába került illegális migránsok meséltek helyzetükről a BBC-nek

Nyitókép: GUILLERMO ARIAS / AFP

A brit kormány több mint egy évvel ezelőtt több migránst szállított át az Indiai-Óceánon található Diego Garcia bázisra érkező Sri Lanka-i migránsok közül Ruandába egy megállapodás keretében. Ezzel a csoporttal készített interjút a BBC.

A csoport tagjai arról számoltak be, hogy elégedetlenek a ruandai egészségüggyel, mivel többüknek „speciális egészségügyi igényeik vannak”. Azt is hozzátették, hogy nem érzik magukat biztonságban a lakásukba többször megpróbáltak betörni, és azt is állították, hogy az utcán több alkalommal is zaklatták őket. Arról is beszéltek, hogy „elszigeteltnek és bizonytalannak érzik magukat” – egyikük „nyílt börtönnek” nevezte az afrikai országot.

A migránsok jelenleg két olyan lakásban laknak, amelyeket a brit hatóságok bérelnek számukra, hetente pedig 39 fontot (mintegy 18 ezer forintot) kapnak az alapvető szükségleteik kielégítésére. Az Egyesült Királyság és Ruanda kormánya által elfogadott tartózkodási feltételek szerint azonban nem dolgozhatnak. A migránsok azt is elismerték, hogy

voltak pozitív élményeik Ruandában, de azt mondják, hogy a negatív tapasztalatok súlyosbították a traumáikat, és félelmet keltettek bennük.

Az Egyesült Királyságból érkező menedékkérők áthelyezéséről szóló megállapodásért felelős ruandai tisztviselő, Doris Uwicyeza Picard elutasította a migránsok bírálatait, szerinte a ruandai egészségügy megfelelően eltudja látni őket, a biztonságról szólva pedig elmondta, hogy az országban virágzó külföldi közösségek vannak, amelyeknek nincs mitől félniük. Picard azt is elmondta, hogy Ruanda nem kapott pénzt a Diego Garcia-i migránsok befogadására és elhelyezésére, és az Egyesült Királyság és Ruanda közötti menekültügyi megállapodás egyetlen alapja az volt, hogy a két ország „nagyon szoros partner”.

A migránsok elmondták a BB-nek hogy többüknek azért kellett elmenekülni Sri Lankáról, mivel

kapcsolatan álltak a Tamil Tigrisek nevű lázadó csoporttal, amelyre 15 évvel ezelőtt mértek vereséget a kormányerők.

Három migráns nemzetközi védelem iránti kérelmét a Diego Garciát irányító Brit Indiai-óceáni Terület (Biot) közigazgatása jóváhagyta. Az ENSZ és a csoportot képviselő ügyvédek szerint ez gyakorlatilag menekültstátuszt biztosít számukra. A brit kormány tavaly viszont azt mondta a BBC-nek, hogy Biot „nem nyithat kiskaput az Egyesült Királyságba”.