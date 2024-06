Tudnak-e még fordítani a brit konzervatívok, vagy jön a baloldali cunami?

2024 tavaszára láthatóvá vált, hogy a brit gazdaság szerényebben teljesít, mint azt a miniszterelnök csapata remélte. Bár az inflációt sikerült visszaszorítani 2,3 százalékra, az előrejelzések alapján a brit gazdaság 2024-ben is mindössze szerény, 1,7 százalék körüli gazdasági növekedéssel számolhat, sőt 2025 elejére visszacsúszik az utolsó helyre a G7 országok sorában. Az államháztartás tehát előreláthatólag őszre, a választások „tervezett” idejére nem kerül olyan állapotba, hogy a költségvetés megengedhessen olyan mértékű bevételkiesést, amelyet a kampánystratégia meghatározó részeként alkalmazni kívánt adókedvezmények eredményeztek volna.

A költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai témák rendszerint a toryk választási aduászai szoktak lenni,

erre azonban 2024-ben nem építhetnek kampányt. Az elmaradt eredmények hiányában a Sunak-kormány nem keretezheti magát szakértő, megoldó kormányzatként.

2023 tavaszától kezdődően 2024 késő tavaszával bezárólag az időközi parlamenti választásokat rendre vagy a Munkáspárt vagy a liberálisok jelöltjei nyerték meg. Sőt 2023 őszétől kezdve a Munkáspárt hagyományosan, akár a 19. századig visszamenően konzervatív választókörzeteket is el tudott hódítani. A toryknak további problémát okozott, hogy a liberálisok választási stratégiája már 2023-ban is láthatóan az volt, hogy kifejezetten konzervatív választói körzeteket próbálnak elhódítani. Az időközi választásokon erre több ízben is sor került. Mindemellett a szélsőjobboldali Reform Párt (a Brexit Párt utódja) országos támogatottsága is 10–15 százalékra emelkedett, és az időközi választásokon is látható vált, hogy a párt konzervatív jelöltektől vett el szavazatokat. Az, hogy a toryk választótáborát mind középről, mind jobbról dézsmálja egy-egy párt, az egy egyfordulós, többségi elvre épülő választási rendszerben hatalmas kockázatot hordoz magában a Konzervatív Párt számára.

Sunak tehát belátta, hogy a gazdasági témára, a szakértő kormányra nem tudnak választási kampányt felépíteni. Önmagában ez még nem magyarázat az előrehozott választások kihirdetésére.