Vészjósló számok Nyugat-Európából: a briteknél már a lónyugtatóval próbálkoznak

Angliában és Walesben a 16 és 59 év közötti korosztályból becslések szerint 299 ezren számoltak be ketaminhasználatról, ami az eddig mért legnagyobb szám. Emögött azonban meghúzódik a háttérben egy aggasztó kulturális váltás is, mivel a ketamin túlnőtt a ,,klubdrog” szerepén, és olyan anyaggá vált, amelyet a motivációk szélesebb skálájára is használnak.