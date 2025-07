Bezzegnyugat: tömegek halnak meg kábítószerezéstől Németországban (VIDEÓ)

Jelentősen emelkedett a szintetikus opioidokhoz kapcsolódó halálesetek száma is. Streeck szerint ez részben annak tudható be, hogy Afganisztánban a tálib vezetés ópiumtilalmat vezetett be, a mákföldek nagy részét megsemmisítették.

Az ópium helyét egyre inkább a laboratóriumban előállított opioidok veszik át.

A drogügyi megbízott kiemelte, hogy az olyan szintetikus opioidokat, mint a nitazén vagy a fentanil – amelyek akár ötszázszor erősebb hatásúak lehetnek –, gyakran keverik más szerekhez adalékanyagként. A fogyasztók sokszor nincsenek tisztában azzal, milyen mennyiségű hatóanyagot tartalmaz a szer, így akár már az első fogyasztás is halálos lehet – mutatott rá.

Németországban évek óta folyamatosan emelkedik a kábítószer okozta halálesetek száma.

„Az elmúlt 10-12 évben megduplázódott az esetek száma. (...) Ez katasztrófa”

– fogalmazott Dirk Schäffer, a HIV-fertőzötteknek és AIDS-betegeknek segítséget nyújtó Deutsche Aidshilfe szervezet kábítószerügyi munkatársa.

