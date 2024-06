Nigel Farage feltörli a padlót a választáson a brit konzervatívokkal

Nyitókép: JAMES ARTHUR GEKIERE / Belga / AFP

„Egy óra leforgása alatt ripityára tört Rishi Sunak törékeny reménye abban, hogy megmentse pártja sorsát a brit választáson” – írja a POLITICO. A brüsszeli lap azután jutott erre a következtetésre, hogy Nigel Farage, a Brexit arca hétfőn sürgősséggel meghirdetett sajtótájékoztatón jelentette be:

meggondolta magát, visszavonja tíz nappal ezelőtt tett ígéretét, mely szerint nem száll ringbe ezen a választáson, és mégiscsak megpályáz egy parlamenti képviselői széket az Essex megyei Clacton választókerületében.

Farage azt nyilatkozta, hogy vasárnap jutott erre a döntésre, miután „leugrott a pubba” átgondolni a kérdést, és ott rájött, hogy „szörnyű lelkiismeret-furdalás gyötri”; Nagy-Britanniában „semmi sem működik”, és „politikai felkelést” kell vezetnie emiatt. Így aztán öt évre visszaveszi a Brexit Pártból kialakult új formáció, a Reform UK vezetését is.

A július 4-i választáson a népszerű Brexit-arc visszatérése nem csupán a konzervatív párt esélyeit gyengíti, hanem a párt túlélését is kétségessé teszi.

A Brexit Párt 2019-ben több száz választókerületben lépett vissza a toryk javára, ami akkor a Boris Johnson vezette pártot hatalmas parlamenti többséghez segítette hozzá.

Az, hogy most Sunakkal épp ennek ellenkezőjét csinálja, „a miniszterelnök legrosszabb rémálma” – írja a POLITICO.

A Konzervatív Párt összeomlását a közvélemény-kutatások már Farage bejelentése előtt megjósolták: a YouGov előrejelzése szerint

422-140 arányban veri majd tönkre a Munkáspárt az útjukat vesztett torykat,

és ennél csak 40 mandátummal jósol többet a konzervatívoknak a More in Common.

Farage döntése következtében a végeredmény a toryk számára még tragikusabb lehet. A YouGov felmérése szerint a Konzervatív Párt 2019-es szavazóinak bő ötöde tervezett már a Farage-bejelentés előtt is a Reformra szavazni, míg a munkáspárti szavazóknak csupán 3 százaléka nyilatkozott így. Luke Tryl, a More in Common közvélemény-kutató igazgatója a POLITICO-nak egyenesen azt mondta: Farage-ról

nyugodtan mondhatjuk, hogy döntése egzisztenciális kockázatot jelent a tory párt számára.”

Nagy-Britanniában szélsőségesen többségi elvű választási rendszer működik: kizárólag közvetlenül választott egyéni képviselők ülnek a westminsteri parlamentben, listás arányos választás egyáltalán nincs. Farage határozottan állítja, hogy pártja ennek ellenére kap majd mandátumokat, hiába nem sikerült eddig egyik módszerrel sem a parlamentbe jutniuk. A POLITICO-nak háttérben nyilatkozó Reform-közeli párttanácsadó szerint ugyanakkor inkább az a valószínű, hogy ezúttal sem fognak Farage-ék parlamentbe jutni,

de begyűjtenek majd egy csomó szavazatot a toryk jobbszéléről.

A toryk egyik szóvivője a POLITICO-nak azt mondta: Farage „tudja, hogy a Reform nem fog mandátumokat kapni, de úgy tűnik, nem érdekli, hogy a Reformra való szavazás csak a Munkáspártot segíti.”