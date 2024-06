Adunk mi neked, Anna, hét szűk esztendőt

Három dolgot mond ezzel Donáth Anna. Egyrészt elismeri, hogy az uniós pénzeket – nini – mégsem lopják el szőröstül-bőröstül, mint azt országnak-világnak évekig zengeni tetszettek; hiszen az, hogy most nem jönnek, „hét szűk esztendőt” okoz. Másrészt azt is bevallja, hogy az uniós pénzek visszatartásának egyetlen valódi célja Orbán Viktor megbuktatása. Harmadrészt pedig azt állítja, hogy ez így rendben van. Rendben van, hogy Orbán Viktor reménybeli megbuktatása érdekében magyarok milliói évekig rosszabbul éljenek.

Tizenötezer eurós brüsszeli képviselői fizetés délceg árnyékából mondja ezt az ebadta. (Legyünk precízek: havi tízezer-hetvenöt euró tizennyolc cent fizetés és négyezer-kilencszázötven euró költségtérítés délceg árnyékából.)

Meghiszem azt, hogy neki így is jó. Elhiszem, hogy az ő életszínvonala teljesen független Magyarországétól,

azt meg pláne elhiszem, hogy ha a buli végén még kormányra is sikerül a hazája pénzügyi zsarolásának árán kerülnie, akkor duplán megérte a dolog. Az a 344 ezer polgártársunk viszont, aki Donáth Annának 2019-ben öt év korlátlan jólétet szavazott meg az Európai Parlamentben, ma egészen konkrétan Donáth Anna munkájának köszönhetően él rosszabbul, mint ahogy élhetne, és Donáth Anna erre még büszke is. Borzasztóan nehezemre esik megválogatni a szavakat, és nagyon remélem, hogy a helyzet végtelen gusztustalanságát Donáth Anna egykori szavazói is felismerik.