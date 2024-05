Szakértő: Izrael ezt a háborút részben már el is veszítette

Nyitókép: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Izrael szempontjából borúlátó jövendölést adott az Indexnek Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki a már egy éve tartó új szakaszát értékelte a zsidó állam és a Hamász közt zajló háborúnak. A biztonságpolitikai szakértő szerint, ha a nemzetközi kapcsolatokat nézzük, Izrael már részben most is vesztesnek tekinthető.

Miközben nő a nemzetközi nyomás a zsidó államon, lehetetlennek látszik felszámolni a Hamászt, amely a szakértő szerint lényegében maga a palesztin nép.

„Izrael eleve fokozni akarja a nyomást a Hamászon, de a palesztin polgári lakosságon is, hogy mielőbb hagyjon fel a szervezet támogatásával. De van egy lényeges probléma, ami a palesztinok és hosszabb távon Izrael tragédiája: a Hamász maga a palesztin nép. Természetesen a Hamász egy terrorszervezet, annak is tartja az európai országok többsége, de például az iszlám világ nemzeti felszabadítási erőként kezeli, beleértve a NATO-tagállam Törökországot is.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Hamász mögött jelentős népi támogatást találunk, bármelyik felnőtt vagy nagy kamasz lehet a szervezet harcosa. Izrael lényegében egy sziszifuszi háborút vív a Gázai övezetben. Gondoljon bele, hogy a sokkal jelentősebb erőforrásokkal és katonai képességekkel rendelkező Egyesült Államoknak is beletört a bicskája az elmúlt nagyjából három évtizedben Szomáliába, Afganisztánba és lényegében semmit sem értek el Irakban. Egy gerillaháborút nagyon nehéz, ha nem lehetetlen megnyerni. Egy gerillahadsereget nem lehet megsemmisíteni, mert a gerillahadsereg sok esetben maga a nép" – mondta Kaiser Ferenc.

Hamász 2.0

A szakértő emellett kiemelte, hogy jelenleg nem lát reális esély arra, hogy Izrael legyőzze a Hamászt, és ha még le is tudnák győzni, nincs rá garancia hogy nem jön létre egy Hamász 2.0, egy Iszlám Dzsihád 2.0, akár egy még rosszabb és kegyetlenebb terrorszervezet. Kaiser Ferenc szerint a zsidó állam szempontjából az lenne a legegyszerűbb, ha az összes palesztint elűznék először a Gázai övezetből, majd Ciszjordániából. Ezt azonban, többek között a nemzetközi jog sem tenné lehetővé.

Ráadásul Izrael már most feszegeti nyugati szövetségeseinek határait, miközben az amerikai és brit elit egyetemeken is tömeges palesztinpárti tüntetések zajlanak.

Ha megnézzük az övezetről készült képeket, akkor azt kell mondjam, hogy Sztálingrád jobban nézett ki 1943 februárjában, a csata végén, mint ahogy Gáza egyes részei. A konfliktus kezdetén négyzetkilométerenként 6 ezren lakták az övezetet, ezáltal az áldozatok száma akár több százezer is lehetett volna, de akkor nyilvánvaló, hogy Izrael már több arab állammal is háborúban állna

– tette hozzá a docens.

***