Több amerikai sztár is támogatja az Izrael-ellenes diáktüntetéseket

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla a múlt héten, a Columbia Egyetemen tüntetések törtek ki és a palesztin-párti diákok sátrakat állítottak fel az egyetem gyepén, ahol Izrael bojkottját és tűzszünetet követelnek. A tüntetők egy része a Hamászt éltette, disznóknak nevezték a zsidó ellentüntetőket, és élő lánccal többeket kitoltak a táboruk területéről.

A tüntetések antiszemita jellegét még a Fehér Ház is elítélte,

azonban néhány népszerű hollywoodi színész a diákok mellé állt – számolt be a Newsweek.

Mióta október 7-én a Hamász terrorszervezet betört Izraelbe és lemészárolt 1200 embert, amire válaszul az IDF hadműveletet indított Gáza ellen, az amerikai egyetemeken szinte heti rendszerességgel tartottak palesztinpárti tüntetések. Az amerikai egyetemeken hamarosan véget ér a szemeszter, ami indokolhatja, hogy miért pont most szabadultak el az indulatok: hamarosan hazautaznak a diákok.

Néhány hollywoodi híresség kiállt a tüntetések mellett.

Susan Sarandon, Mark Ruffalo és John Cusack is azok közé tartoznak, akik a palesztinok mellett foglaltak állást.

Amióta a Columbián zajló tüntetés elkezdődött, ezek a hírességek az X-en is kifejezték támogatásukat. Susan Sarandon színésznő még személyesen is megjelent a tüntetéseken – számolt be a Fox News. A 77 esztendős sztár még beszédet is mondott a diákoknak, akiket méltatott „bátorságukért” és „rasszistának” nevezte azokat, akik támadták őket. Mark Ruffalo, aki az elmúlt hónapokban folyamatosan Izrael-ellenes posztokat osztott meg a közösségi oldalán, kiállt a tüntetők mellett, de elítélte a zsidó diákok zaklatását. „Tiltakozzunk a háború ellen, de ne támogassuk a zsidó testvéreink elleni erőszakot” – írta. „Ennek nincs helye sem egy békemozgalomban, sem egy szabadságmozgalomban. Ez tükrözi azokat a borzalmakat, amelyeknek most nap mint nap tanúi vagyunk Gázában.”