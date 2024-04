Megszívták? Súlyos büntetésre számíthat a német kormány a Magyarországnak is fájó döntés miatt

Nyitókép: AFP/Florian Gaertner

Április elsején hivatalosan is legalizálták a kannabiszt Németországban. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Bár a német társadalom legalább fele, a hivatalos szervek és az ellenzék is óvta tőle, a német kormány betartotta, amit a koalíciós szerződésben megígért. A szabályok értelmében a köztereken is legálissá vált a kannabisz fogyasztása, leszámítva az iskolák, az óvodák, a nyilvános játszóterek és a sportlétesítmények területét, illetve ezek százméteres körzetét, továbbá a városközpontok gyalogos zónáit reggel hét és este nyolc óra között. A német rendőrség már jelezte, hogy nincs kapacitása ennek ellenőrzésére, ahogyan a bíróságoknak is extrém terhelést jelent, hogy törölniük kell a bűnügyi nyilvántartásokból azokat az ügyeket, amiket korábban az új törvény által megengedett mennyiségű kannabisz birtoklása vagy fogyasztása miatt indítottak. Mivel a jogszabály csak a német állampolgárokra, sőt, a helyben lakcímkártyával rendelkező személyekre vonatkozik, könnyen belátható, hogy ennek az ellenőrzése is egész egyszerűen lehetetlen.