„Ukrajna – egyre inkább úgy tűnik, Kijev megkapja a 60 milliárd dolláros amerikai segélyt. Ha az amerikaiak gyorsan jóváhagyják azt, az hetek alatt a fronton lehet, elsősorban a 155mm-es lőszer és légvédelmi rakéták. A Pentagon már előre elhelyezte a szükséges lőszert Lengyelországban és Romániában, tehát nem kell a fél világon átszállítani.

Ezzel nem kerülne közelebb az ukrán győzelem, de a túlélési kilátások jelentősen megnőnének. 2024-ben aligha omlana össze Ukrajna. Ha nem kapják meg az amerikai segélyt, az más tészta, akkor nyáron a Donbaszban súlyos vereséget szenvedhet Ukrajna, ami politikai-katonai láncreakciót (összeomlást) válthat ki.

A valószínű tehát a segély beérkezése és a kitartás, további terület vesztés mellett legalább az amerikai választásokig. De a segélyen túl persze Ukrajnának minimum további 100 ezer főt kell mozgósítania a következő hónapokban, ők már vélhetően a fiatalabb korosztályokból kerülnek ki, mert a negyvenesek vészesen fogynak.

Tehát nem csak a Nyugat kezében van a kulcs abban, hogy a helyzet stabilizálódik-e legalább az amerikai választásokig, hanem Kijevében is. A hangulat rossz, önkéntes nincs, de 100 000 embert talán össze tudnak hozni.

Ezt is elmondtam ma az MCC-ben a Collegium Siculorum hallgatói számára.

(Én is kérdeztem tőlük, miért nő a román lakosság Székelyföld városaiban is. A válasz: mert tudatosan növelik az állami alkalmazottak, katonák, stb. számát – és románokat hoznak a még magyar többségű városokba céltudatosan. A román politika semmit sem változott az EU-NATO csatlakozás óta, teljesen mindegy ki volt Mo-on kormányon. A cél a szép lassú asszimiláció.)”

