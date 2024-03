Emlékeztetett, hogy Scholz megjegyezte: „Amit a britek és a franciák tesznek a célellenőrzés és a célellenőrzés támogatása terén, azt Németországban nem lehet megtenni”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Egyesült Királyság elismerte az igazságot, és csak az információk kiszivárogtatása miatt kritizálta Scholzot, ugyanis London segített Ukrajnának az orosz hadihajók megsemmisítésében. A szerző felhívta a figyelmet arra is, hogy Michael Brenner nemzetközi ügyekért felelős szakértő korábban kifejtette, hogy az Egyesült Királyság speciális személyzete működteti a Storm Shadow rakétákat, amelyeket a Krím ellen és máshol alkalmaznak. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy

az MI-6 vezető szerepet vállalt a Kercsi-szorosi híd és más kritikus infrastruktúrák elleni támadások megtervezésében.

A szerző összegezve gondolatait leszögezte, hogy ha a szövetségesek nyíltan csatlakoznak a csatához, vagy lehetővé teszik a Moszkva és más nagyobb orosz városok elleni támadásokat, Moszkva viszonylagos nyugalma valószínűleg meg fog szűnni és komoly eszkalációs lejtőn fogunk elindulni. Kiemelte, hogy Putyin számára a vereség valóban nem opció és mivel az orosz hadsereg alacsonyabb küszöbértéket szab meg a nukleáris fegyverek használatára, a következmények mindenki számára szörnyűek lehetnek.