Az uniós ígéretek jól hangzanak, de a végén mindig az emberek fizetik meg az árát
Vannak pártok, amelyek ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára.
Oroszország számára az EU szankciói irrelevánsak. Moszkva inkább a világ dinamikusan fejlődő régióira koncentrál.
Oroszország nem tartja meghatározónak az Európai Unió energiapolitikai döntéseit, köztük az orosz energiahordozók importjának tilalmát – számolt be Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetőjének szavairól a TASZSZ hírügynökség.
Oreskin szerint Moszkva számára nem Európa intézkedései a mérvadók, hanem azok a régiók, ahol a gazdasági növekedés a legdinamikusabb.
„Amit Európa tesz, az saját problémája. Ismerjük az elmúlt évek döntéseinek következményeit. Mi nem figyelünk arra, mit határoz Európa, hanem arra, hol fejlődnek a piacok. Kelet- és Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a térségek, amelyek a világgazdaság növekedését hajtják, és a jövőben a globális gazdaság fő részét adják majd” – fogalmazott a politikus.
A tisztviselő példaként Németországot említette, ahol – állítása szerint – a jelenlegi energiapolitika következtében az ipari termelés 6 százalékkal marad el a 2021-es szinthez képest.
„Ezért irányítjuk át energiahordozó-exportunkat új piacokra, miközben a régi piacok visszaesést mutatnak mind a gazdasági teljesítmény, mind az energiafogyasztás terén. Mi az új piacokra és a jövőre összpontosítunk – közép- és hosszú távú stratégiával, nem pedig rövid távú megközelítéssel, mint Európa” – tette hozzá Oreskin.
Oroszország ezért az utóbbi években fokozatosan növelte energiaszállításait Ázsiába és más feltörekvő régiókba, hogy mérsékelje az európai szankciók hatását, és megőrizze energiaexportból származó bevételeit.
