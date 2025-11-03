Oroszország nem tartja meghatározónak az Európai Unió energiapolitikai döntéseit, köztük az orosz energiahordozók importjának tilalmát – számolt be Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetőjének szavairól a TASZSZ hírügynökség.

Oreskin szerint Moszkva számára nem Európa intézkedései a mérvadók, hanem azok a régiók, ahol a gazdasági növekedés a legdinamikusabb.

„Amit Európa tesz, az saját problémája. Ismerjük az elmúlt évek döntéseinek következményeit. Mi nem figyelünk arra, mit határoz Európa, hanem arra, hol fejlődnek a piacok. Kelet- és Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a térségek, amelyek a világgazdaság növekedését hajtják, és a jövőben a globális gazdaság fő részét adják majd” – fogalmazott a politikus.

A tisztviselő példaként Németországot említette, ahol – állítása szerint – a jelenlegi energiapolitika következtében az ipari termelés 6 százalékkal marad el a 2021-es szinthez képest.