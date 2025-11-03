Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
energiapolitikai Brüsszel Latin-Amerika Moszkva Makszim Oreskin Oroszország szankciók Európai Unió

Putyin kulcsembere lesöpörte az asztalról Brüsszelt: Oroszország rá se hederít az EU-s szankciókra

2025. november 03. 17:54

Oroszország számára az EU szankciói irrelevánsak. Moszkva inkább a világ dinamikusan fejlődő régióira koncentrál.

2025. november 03. 17:54
null

Oroszország nem tartja meghatározónak az Európai Unió energiapolitikai döntéseit, köztük az orosz energiahordozók importjának tilalmát – számolt be Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetőjének szavairól a TASZSZ hírügynökség.

Oreskin szerint Moszkva számára nem Európa intézkedései a mérvadók, hanem azok a régiók, ahol a gazdasági növekedés a legdinamikusabb.

„Amit Európa tesz, az saját problémája. Ismerjük az elmúlt évek döntéseinek következményeit. Mi nem figyelünk arra, mit határoz Európa, hanem arra, hol fejlődnek a piacok. Kelet- és Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a térségek, amelyek a világgazdaság növekedését hajtják, és a jövőben a globális gazdaság fő részét adják majd” – fogalmazott a politikus.

A tisztviselő példaként Németországot említette, ahol – állítása szerint – a jelenlegi energiapolitika következtében az ipari termelés 6 százalékkal marad el a 2021-es szinthez képest.

„Ezért irányítjuk át energiahordozó-exportunkat új piacokra, miközben a régi piacok visszaesést mutatnak mind a gazdasági teljesítmény, mind az energiafogyasztás terén. Mi az új piacokra és a jövőre összpontosítunk – közép- és hosszú távú stratégiával, nem pedig rövid távú megközelítéssel, mint Európa” – tette hozzá Oreskin.

Oroszország ezért az utóbbi években fokozatosan növelte energiaszállításait Ázsiába és más feltörekvő régiókba, hogy mérsékelje az európai szankciók hatását, és megőrizze energiaexportból származó bevételeit.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Necoure Yamakee
2025. november 03. 18:50
Európának nem kell energia, se nyersanyag, se semmi. Jó, mondjuk vazelin, burka, transzgender kutyanyakörv és buzulós mesekönyv még jól jöhet, a többit ezek a nyomorultak megoldják a vágyaikkal és moráls abortumaikkal. Mindegy, én már bejártam európát, láttam ami értékes benne, felőlem mehet a levesbe.
Válasz erre
1
0
recipracio-2
2025. november 03. 18:35
Meg nem gátolnám a kreténkeltető ,szoponcmasszturbáltató mandit, hogy még nagyobb hülyét csináljon magából A Nyugat fegyvere lyukat ütött Moszkva gépezetén csapdába esett az orosz olajóriás A Lukoil az idei első kilenc hónapban 352,5 milliárd rubel (1485 milliárd forint) adózott eredményt ért el ami 14,2 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest.A bevétel 8,1 százalékkal, az adózás előtti nyereség pedig 16 százalékkal csökkent. A cég októberben az amerikai és brit szankciós listára került, emiatt nemzetközi eszközeinek eladását tervezi, aminek értéke szakértők szerint 10–12 milliárd dollár (3360–4032 milliárd forint). A Gunvor általi felvásárlás esetén globális benzinkút- és finomítóhálózatot szerezne a vállalat. A Lukoil, a második legnagyobb orosz olaj- és gázkitermelő cég adózott eredménye 352,479 milliárd rubel (1485 milliárd forint) volt az idei első kilenc hónapban, 14,2 százalékkal kevesebb Tiétek a voksom a mandi NAP HÜJÉje címért folyó öldöklő versenyben
Válasz erre
0
5
Chekke-Faint
2025. november 03. 18:14
Ezzel mindent megmondott, Európa nem tényező már az energia exportjukban. Köszönjük Eu, hogy legatyásítottad ezt is...DDD
Válasz erre
3
0
elcapo-2
2025. november 03. 18:00
Magyarra fordítva, lúzerek vagytok és nem gazdasági tényezők....ezt üzente a ruszki, heyesen!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!