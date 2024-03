Humbug lehet az egész 5 milliárdos ukrán segély a Politico szerint

Ennek a civódásnak került pont a végére szerdán az ukránok finanszírozására szánt „Ukrajna Támogatási Alap” létrehozásával, ahova érkezhetnek ezek a felajánlások, ugyanakkor,

mint arra a Politico rámutat, az ördög a részletekben rejlik.

Ugyanis, mint a lap írja, a befizetett új pénz nagy része valójában nem új és nem pénz. Ugyanis elszámolhatóak részben az úgynevezett kétoldalú fegyverszállítmányaik is az alaphoz való hozzájárulásként – a németek egyből közölték is, hogy nem fizetnek 1,2 milliárd eurót, hanem saját fegyverszállítmányaikat tekintik hozzájárulásnak.

Vagyis hamisak azok az örömujjongások, mint például Josep Borellé, miszerint „az üzenet egyértelmű: támogatni fogjuk Ukrajnát mindenben, ami a győzelemhez szükséges.”

A Politico szerint ez nem más, mint a vereség eltitkolása:

ami új finanszírozásként van feltüntetve és volt tervezve, „Patyomkin-faluvá vált”, lényegében „kreatív könyvelés” történt.

A lapnak diplomaták magyarázták el: az Ukrajnába irányuló kétoldalú fegyverszállítmányok az alaphoz való pénzügyi hozzájárulással egyenértékűek, körülbelül 50 százalékos szinten, de ez nem jelenti azt, hogy egy ország csak a kifizetéseinek felét vonhatja le, hanem az adományozott fegyverek ellenértékének a felét is. Németország a közös kalapba 1,2 milliárd eurót fizetne be, de amíg el tud számolni 2,4 milliárd eurónyi fegyveradományt, egy centet sem kell adnia. S ez a többi országra is igaz.

A Politico megjegyzi: az általuk szerdán megkeresett diplomaták egyike sem tudta megmondani, hogy valójában mennyi pénzt fizetnek be az „Ukrajna Támogatási Alapba” – de egyetértettek abban, hogy az összeg elméletileg akár nulla is lehet.