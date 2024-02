Putyin kimondta: a kárpátaljai magyarok örülnének, ha szülőföldjük ismét Magyarország része lenne – ha csak ennyi haszna volt Tucker Carlson interjújának, már megérte

Nekünk, magyaroknak tehát nagy meglepetéseket nem tartogatott Putyin elemzése múltról, kijevi puccsról, donbászi támadásokról. Az orosz elnök történelemórája Ukrajnáról nagyjából összecsengett azzal, amit erről eddig is gondoltunk, és bár cáfolta, hogy odaígérte volna a Magyar Királyság egykori, jelenleg ukrán fennhatóság alatt lévő területeit Orbán Viktornak, azt azonban megemlítette (és így a nemzetközi hírügynökségek is közzé tehették), hogy

a kárpátaljai magyarok szerinte örülnének annak, ha szülőföldjük ismét Magyarország része lenne.

(Miközben magyar értelmiségiek, ha szóhoz jutnak a nyugati médiában, soha, még csak véletlenül sem tesznek említést az igazságtalanul elcsatolt területekről és az ott élők joghátrányairól. Putyin most beledünnyögte helyettük is az éterbe, hogy Kárpátalja magyar volt, és most is élnek ott magyarok. Ha csak ennyi haszna volt a Carlson interjúnak, már nem hiába utazott el Tucker barátunk.)

Annak idején a demokrácia és a sajtószabadság diadalaként két izgága újságíró megbuktatta Nixont. Igaz, ő republikánus volt. Biden a fia botrányaiba és a háborúban álló Ukrajnával kapcsolatos fura üzleteibe éppúgy nem bukott bele, mint Ursula von der Leyen a milliárdos értékű sms-ekbe.

Ahogy már rég nem feladata a választásoknak, hogy különböző alternatívák közül a többségnek tetsző programot hirdető kormányok alakuljanak, úgy tűnik,

az újságírásnak sem célja a valóság minél több szempontú bemutatása.

(Ez alól Magyarország még mindig üdítő kivétel, elég csak végig nézni, hányféle és mennyire különböző cikkek és beszámolók születnek egy-egy kormányzati döntésről vagy külpolitikai ügyről; a Carlson–Putyin-esetről is.)

Mellékesen az is kiderült az orosz medvétől rettegő európai közvélemény számára, hogy a barbár Putyin nem ette meg Tucker Carlsont (jó, ez nem jelenti azt, hogy Verhofstadtot sem ette volna meg, bármennyire gusztustalan már a gondolat is), továbbá

nem félőrültként kiabál, csapkod és fenyegetőzik, mint Hitler A bukásban.

Jellemző, hogy míg a legostobább és legérdektelenebb celeb vacsorameghívását is napokig tartó reklámok vezetik fel és médiaszenzáció egy-egy hollywoodi sztár magánéleti változása, addig a világ egyik legnagyobb hatalmával készült interjúnál eleinte több szó esett arról, vajon bűnös és kiiktatandó rendszerhiba-e a riporter, mint magáról a beszélgetésről.

Közben azért megfordult a trend, mert egy ilyen horderejű dolgot nem lehet elhallgatni, a produkció immár százmillió feletti kattintásnál jár.

Lehet, sokaknak most esik le, hogy az oroszok mégsincsenek a spájzban, és egyelőre nem is tervezik, hogy oda menjenek.

Ennek pedig akár nagy jelentősége lehet, így a harmadik világháború küszöbén egyensúlyozva…

(Nyitókép: képernyőfotó)