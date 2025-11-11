Elképesztő: Trump-pártot alapítottak a belgák

Donald Trump néha úgy gondolhat magára, mint „Európa elnökére”, mivel hatalmas befolyása van a brüsszeli politikára, de még ő sem számított arra, hogy a városban is megjelenik a szavazólapokon.

A belga Nemzeti Front volt elnöke létrehozott egy radikális jobboldali, francia nyelvű belga pártot, amelynek neve egy körkörös rövidítéssel utal az amerikai elnökre – számolt be a Politico.

„Donald Trump a populizmus legfőbb szimbóluma. Ő azonnal megtestesíti azt, amit mi képviselünk”

– nyilatkozta Salvatore Nicotra, a TRUMP alapítója egy belga weboldalnak.

A TRUMP – amely a „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Mindenki egyesüljön a populista mozgalmak uniójáért) rövidítésből származik – két vallon párt, a Chez Nous és a Belga Nemzeti Front (NF) utódja.