Elképesztő: Trump-pártot alapítottak a belgák

Véget érhet Amerika vergődése, észhez tértek a demokraták
Donald Trump néha úgy gondolhat magára, mint „Európa elnökére”, mivel hatalmas befolyása van a brüsszeli politikára, de még ő sem számított arra, hogy a városban is megjelenik a szavazólapokon.
A belga Nemzeti Front volt elnöke létrehozott egy radikális jobboldali, francia nyelvű belga pártot, amelynek neve egy körkörös rövidítéssel utal az amerikai elnökre – számolt be a Politico.
„Donald Trump a populizmus legfőbb szimbóluma. Ő azonnal megtestesíti azt, amit mi képviselünk”
– nyilatkozta Salvatore Nicotra, a TRUMP alapítója egy belga weboldalnak.
A TRUMP – amely a „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Mindenki egyesüljön a populista mozgalmak uniójáért) rövidítésből származik – két vallon párt, a Chez Nous és a Belga Nemzeti Front (NF) utódja.
Nicotra megjegyezte, hogy a Flandria legnagyobb szélsőjobboldali pártjával, a Vlaams Belanggal ellentétben a TRUMP nem támogatja a szeparatizmust, és célja, hogy mind szövetségi szinten, mind a 2029-es európai parlamenti választásokon induljon.
„Mi egy szociális irányultságú jobboldali populista párt vagyunk”
– mondta.
Nicotra, aki 1994 és 2000 között Brüsszel Saint-Gilles kerületének önkormányzati képviselője volt, nem zárta ki, hogy a belga fővárosban vagy önkormányzati választásokon is indul.
A párt hivatalos indulása november 30-án lesz.
Fotó: SAUL LOEB / AFP