Súlyos csapás érte a napokban az ukrán hadsereget Dnyipropetrovszk régióban: Olekszandr Szirszkij közölte, hogy az oroszok egy feltört csoportos csetből tudták meg a katonák helyzetét – írja a TCH.

Az ukrán hadsereg főparancsnoka őszinte részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.

Mint ismeretes kombinált légicsapás ért egy ukrán elit alakulatot Dnyipropetrovszk megyében. A légitámadás során (ami egyébként egy díjátadón érte a dandárt) közel 20 ukrán katona veszítette életét. Később az ukrán média pontosítást tett közzé. A legújabb hírek szerint a támadás során 8 katona meghalt, 6 eltűnt, és 40 sebesült.