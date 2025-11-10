Teljesen megőrült Zelenszkij: őt már sem Orbán, sem Trump döntése nem érdekli
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását” – szögezte le az ukrán elnök.
Az ukrán hadsereg főparancsnoka őszinte részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.
Súlyos csapás érte a napokban az ukrán hadsereget Dnyipropetrovszk régióban: Olekszandr Szirszkij közölte, hogy az oroszok egy feltört csoportos csetből tudták meg a katonák helyzetét – írja a TCH.
Mint ismeretes kombinált légicsapás ért egy ukrán elit alakulatot Dnyipropetrovszk megyében. A légitámadás során (ami egyébként egy díjátadón érte a dandárt) közel 20 ukrán katona veszítette életét. Később az ukrán média pontosítást tett közzé. A legújabb hírek szerint a támadás során 8 katona meghalt, 6 eltűnt, és 40 sebesült.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
