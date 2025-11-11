Papagájként mondják vissza a baloldali sajtó tételmondatait és próbálják lekicsinyíteni, degradálni a történelmi találkozó jelentőségét. Felváltva támadják Trumpot és Orbán Viktort és bőszen lájkolgatják egymás gusztustalan, ízléstelen hozzászólásait. Nem győzik túllicitálni egymást, válogatott baromságok tárházát felvonultatják. Láthatóan teljesen fel vannak bőszülve, szinte extázisban vannak. Alig, hogy kijavítottam egy-két orbitális hülyeséget, azonnal rám támadtak, mindennek elmondtak a Fidesz-csicskától, Putyin pincsijén keresztül, egészen a hazaárulóig. Nem kellett volna bekapcsolódnom, utólag rájöttem, mert ezeket az embereket a gyűlölet vezérli, észérvek nem hatnak rájuk, a tényekkel nem foglalkoznak, egy virtuális, zárt világban élnek, ahol úgy érzik, hogy nyeregben vannak.

Hont András adott egy remek interjút a Magyar Szónak, ahol nagyon keményen és határozottan mondta el a véleményét erről a jelenségről. A mondataival bizony Magyar Péter tyúkszemére lépett, mert rávilágított a virtuális támogatói mellett arra is, hogy a közvélemény-kutatások nagyon furcsa képet mutatnak.”

