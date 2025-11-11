Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Hont András Magyar Péter Donald Trump Csépányi Balázs

Hont András rátaposott Magyar Péter tyúkszemére, nagy igazságot mondott ki

2025. november 11. 05:45

A Tisza Párt trollhadserege a vereség felé menetel.

2025. november 11. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Elkövettem egy hatalmas hibát. Vitába bocsátkoztam az interneten megrögzött, elvakult Tisza Párt-szimpatizánsokkal. Sajnos elragadott a hév, és az igazságérzetem, nem hagyhattam szó nélkül, amit összehordanak a hétvégi Trump–Orbán-találkozó kapcsán.

Ezt is ajánljuk a témában

Papagájként mondják vissza a baloldali sajtó tételmondatait és próbálják lekicsinyíteni, degradálni a történelmi találkozó jelentőségét. Felváltva támadják Trumpot és Orbán Viktort és bőszen lájkolgatják egymás gusztustalan, ízléstelen hozzászólásait. Nem győzik túllicitálni egymást, válogatott baromságok tárházát felvonultatják. Láthatóan teljesen fel vannak bőszülve, szinte extázisban vannak. Alig, hogy kijavítottam egy-két orbitális hülyeséget, azonnal rám támadtak, mindennek elmondtak a Fidesz-csicskától, Putyin pincsijén keresztül, egészen a hazaárulóig. Nem kellett volna bekapcsolódnom, utólag rájöttem, mert ezeket az embereket a gyűlölet vezérli, észérvek nem hatnak rájuk, a tényekkel nem foglalkoznak, egy virtuális, zárt világban élnek, ahol úgy érzik, hogy nyeregben vannak.

Hont András adott egy remek interjút a Magyar Szónak, ahol nagyon keményen és határozottan mondta el a véleményét erről a jelenségről. A mondataival bizony Magyar Péter tyúkszemére lépett, mert rávilágított a virtuális támogatói mellett arra is, hogy a közvélemény-kutatások nagyon furcsa képet mutatnak.”

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pinochet
2025. november 11. 05:53
András majd alkalomadtán írjon néhány szót az IMF hitel 2.0ról.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!