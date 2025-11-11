Ft
Brüsszel uniós bővítés Ukrajna Európai Unió

Ukrajnát azonnal befogadná, másokat évtizedekig várakoztat Brüsszel: elege lett az EU-s csatlakozásra váró országnak, véget vetne a tárgyalásoknak

2025. november 11. 06:51

Hiába felelnek meg minden feltételnek, Brüsszel rá se hederít a sorban álló országokra, ha nem Ukrajnának hívják őket.

2025. november 11. 06:51
null

Filip Ivanović, Montenegró miniszterelnök-helyettese súlyos következményekre figyelmeztetett az Euronewsnak adott nyilatkozatában, melyek akkor várnak az Európai Unióra, ha nem viszi véghez a régóta tervezett bővítést. Ezek közül elsősorban azt emelte ki, hogy az EU elveszítheti hitelességét.

Sem európai, sem unió nem lesz többé”

– jelentette ki Ivanović.

„Számunkra ez pusztító helyzet lenne (…) és egyúttal szörnyű jelzés minden más tagjelölt ország felé, hiszen azt üzenné, hogy bármit tesznek, az hiábavaló. Ezt pedig egyszerűen nem fogadhatjuk el” – mondta a kormányfő-helyettes.

Fontos körülmény, hogy Montenegró a legkisebb a kilenc hivatalosan elismert tagjelölt ország közül, ugyanakkor jelen állás szerint ez az ország van a legjobban a Brüsszel által megszabott alkotmányos, jogi és gazdasági reformok megvalósításában.

Ivanović szemernyi kétséget sem hagyott Montenegró ambíciói felől: a csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokat már jövőre le szeretnék zárni, hogy 2028 januárjában megvalósulhasson az ország belépése az Unióba.

Emellett a miniszterelnök-helyettes azt is kommentálta, miszerint Brüsszel eleinte korlátozott jogkörrel venné fel az új tagokat az EU-ba. Leszögezte, hogy Montenegró teljes jogú tagságot akar, mivel minden feltételnek teljes mértékben megfelel, és már több mint egy évtizede várakoztatják őket Brüsszelben.

Mi már 13 éve próbaidőn vagyunk, és így is maradunk, amíg le nem zárjuk az összes tárgyalási fejezetet. Szóval amint lezárjuk a tárgyalási szakaszokat, részemről a próbaidő véget ér”

– fogalmazott.

A hosszú várakoztatás és maximális óvatosság Brüsszel részéről nem minden csatlakozni kívánó ország felé egyforma szintű. Ukrajna ugyanis szinte semmilyen, a többi országtól elvárt feltételnek nem felel meg, az EU tisztviselői – Ursula von der Leyennel és Kaja Kallas-szal az élen – mégis nap mint nap amellett kardoskodnak, hogy Ukrajna gyorsított ütemben, minél előbb beléphessen az Unióba, még akkor is, ha ez komoly gazdasági és biztonságpolitikai következményekkel jár a tagországok számára. 

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

regi-nyarakon21
2025. november 11. 08:59
Vannak egyenlők és egyenlőbbek. Különösen az EU-ban
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. november 11. 08:53
szilvarozsaeszesfejsze 2025. november 11. 08:16 Jól adod a hülyét! Egészen hiteles nektek végletesen le kell butítani a dolgokat, hogy végül hüjegyerekek szintjén a jó maradjon a gonosz ellenében.
Válasz erre
0
0
Trüpéma
2025. november 11. 08:37
Az Ukrajna az egész tervezett európai jogállami birodalom szívcsakrája. Ő az a csatornalakó szörnyeteg, akire a főgonosznak szüksége van, hogy leszámoljon ellenségeivel, a szabad európai nemzetekkel. Ez a kísérlet ugyanakkor nem veszélytelen: Gotham City teljesen megsemmisülhet! Pontosan ezért engedékeny Putyin is ebben a kérdésben.
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. november 11. 08:33
Az EU lassan olyan lesz, mint a fing. Jobb kívül, mint belül...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!