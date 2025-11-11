Ukrajnát azonnal befogadná, másokat évtizedekig várakoztat Brüsszel: elege lett az EU-s csatlakozásra váró országnak, véget vetne a tárgyalásoknak

Filip Ivanović, Montenegró miniszterelnök-helyettese súlyos következményekre figyelmeztetett az Euronewsnak adott nyilatkozatában, melyek akkor várnak az Európai Unióra, ha nem viszi véghez a régóta tervezett bővítést. Ezek közül elsősorban azt emelte ki, hogy az EU elveszítheti hitelességét.

Sem európai, sem unió nem lesz többé”

– jelentette ki Ivanović.

„Számunkra ez pusztító helyzet lenne (…) és egyúttal szörnyű jelzés minden más tagjelölt ország felé, hiszen azt üzenné, hogy bármit tesznek, az hiábavaló. Ezt pedig egyszerűen nem fogadhatjuk el” – mondta a kormányfő-helyettes.

Fontos körülmény, hogy Montenegró a legkisebb a kilenc hivatalosan elismert tagjelölt ország közül, ugyanakkor jelen állás szerint ez az ország van a legjobban a Brüsszel által megszabott alkotmányos, jogi és gazdasági reformok megvalósításában.