Partizán-rajongók figyelmébe: Gulyás Márton továbbra sem szakított a hírhedt szervezetekkel

Az Action Network modern technológiai eszközökkel és automatizált folyamatokkal segíti a szervezetfejlesztést, adatbázis-építést, tömeges telefonos és e-mailes kommunikációt, adománygyűjtést, petíciók terjesztését, valamint politikai események és tüntetések szervezését. Emellett a nonprofit és érdekvédelmi szervezeteket tanácsadással is támogatja, és politikai kampányok kialakításában is közreműködik.

Az Action Network alapítója Brian Young, aki korábban John Kerry, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és demokrata elnökjelölt vezető munkatársaként dolgozott. A szervezet először a 2011-es Occupy Wall Street mozgalom idején vált ismertté. Azóta több, az Egyesült Államokban jelentős politikai hatást kiváltó megmozdulás megszervezésében játszott szerepet:

például a Donald Trump elleni Women’s March,

a Keystone XL olajvezeték elleni környezetvédelmi tiltakozások,

a March for Our Lives fegyverellenes demonstrációk,

valamint a Greta Thunberg nevéhez kötődő Fridays for Future klímavédelmi mozgalom is az Action Network támogatásával valósult meg.

A szervezet nemcsak általános progresszív ügyekkel foglalkozik: partnerei között szélsőbaloldali és kommunista szervezetek is megtalálhatók, például a Democratic Socialists of America, a Communist Party USA és a Young Communist League.

Emellett a People’s Forum, amely nyíltan kommunista szervezetként határozza meg magát, szintén az Action Network platformját használta a Marxist Literary Criticism Today című könyv bemutatójának népszerűsítésére.