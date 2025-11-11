Ft
Partizán-rajongók figyelmébe: Gulyás Márton továbbra sem szakított a hírhedt szervezetekkel

2025. november 11. 05:39

Az Action Network egy összetett szervezőplatform, amely a Lundával – mint adománygyűjtő felülettel – kiegészülve együttesen, „csomagban” érhető el. A Gulyás Márton-féle Partizán él is vele.

2025. november 11. 05:39
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Mialatt a Mandiner megírta, Jámbor Andrásék egy az egyben lemásolják a dollárbaloldal 2022-es receptúráját: felbukkant mögöttük egy DatAdat-os (újkori nevén: Estratos Digital) szál; addig a Gulyás Márton-féle Partizán is „frissítette” adatkezelési tájékoztatóját. Kiderült, az Estratos Digital mellett az Action Network ugyancsak kezeli a Partizán követőinek, adományozóinak adatait.

Partizán: előkerültek a DatAdat-osok
Partizán: előkerültek a DatAdat-osok

Ezt is ajánljuk a témában

USA, Ausztria: kirepülnek a rajongók adatai

Mint arra a Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzése rámutat, az Actionnetwork.org internetes oldal baloldali és liberális szereplők számára nyújt támogatást céljaik megvalósításában.

Az Action Network modern technológiai eszközökkel és automatizált folyamatokkal segíti a szervezetfejlesztést, adatbázis-építést, tömeges telefonos és e-mailes kommunikációt, adománygyűjtést, petíciók terjesztését, valamint politikai események és tüntetések szervezését. Emellett a nonprofit és érdekvédelmi szervezeteket tanácsadással is támogatja, és politikai kampányok kialakításában is közreműködik.

Az Action Network alapítója Brian Young, aki korábban John Kerry, az Egyesült Államok volt külügyminisztere és demokrata elnökjelölt vezető munkatársaként dolgozott. A szervezet először a 2011-es Occupy Wall Street mozgalom idején vált ismertté. Azóta több, az Egyesült Államokban jelentős politikai hatást kiváltó megmozdulás megszervezésében játszott szerepet:

  • például a Donald Trump elleni Women’s March,
  • a Keystone XL olajvezeték elleni környezetvédelmi tiltakozások,
  • a March for Our Lives fegyverellenes demonstrációk,
  • valamint a Greta Thunberg nevéhez kötődő Fridays for Future klímavédelmi mozgalom is az Action Network támogatásával valósult meg.

A szervezet nemcsak általános progresszív ügyekkel foglalkozik: partnerei között szélsőbaloldali és kommunista szervezetek is megtalálhatók, például a Democratic Socialists of America, a Communist Party USA és a Young Communist League.

Emellett a People’s Forum, amely nyíltan kommunista szervezetként határozza meg magát, szintén az Action Network platformját használta a Marxist Literary Criticism Today című könyv bemutatójának népszerűsítésére.

Az Action Network tevékenysége nyíltan politikai jellegű, így az általa – akár Magyarországra is – eljutó források is politikai célokat szolgálnak, nem pedig általános társadalmi szemléletformálást.

A szervezet új pénzügyi megoldásai révén – például a banki közvetítők kihagyásával – a tranzakciók költségei csökkennek, ugyanakkor lehetőséget adnak arra is, hogy a pénzügyi támogatók kiléte rejtve maradjon a nyilvánosság elől, ami átláthatatlanná teszi a finanszírozást.

Az Action Network újdonsága a korábbi módszerekhez képest abban rejlik, hogy ideológiailag meghatározott szervezetek minden tevékenységét integrált rendszerként kezeli.

Az adatbázis-építést nemcsak petíciók vagy adománygyűjtés révén, hanem a pénzügyi tranzakciókon keresztül is támogatja.

Az Action Network magyarországi kapcsolatai: Demokratikus Koalíció, MSZP, Párbeszéd, LMP, Mindenki Magyarországa Néppárt, Tanítanék Mozgalom, Szikra Mozgalom, Mérce és a Partizán.

Partizán: előkerültek a DatAdat-osok

Az Action Network mellett a Lunda, és annak fejlesztője, az Estratos Digital is szerepel a Partizán adattájékoztatójában.

A Lunda egy olyan adománygyűjtő platform, amely kifejezetten progresszív eszméken alapul, és fejlesztője az osztrák székhelyű Estratos Digital GmbH.

Az Estratos Digital GmbH egy bécsi digitális ügynökség, amely az egykor Bajnai Gordonhoz is köthető DatAdat GmbH jogutódjaként működik. A vállalat a 2022-es magyarországi országgyűlési választások után került a hatóságok figyelmének középpontjába, mivel szerepet tulajdonítottak neki az egyesült ellenzék tiltott külföldi kampánytámogatásainak ügyében.

Az Estratos fő tevékenysége, hogy baloldali és liberális pártok számára nyújt adatkezelési, szoftverfejlesztési és üzemeltetési szolgáltatásokat.

A cég nyíltan vállalja ideológiai elkötelezettségét, saját honlapján úgy határozza meg magát, mint „digitális ügynökség a progresszívek számára”. Az Estratos mikroadományozási kampányok tervezésével és működtetésével is foglalkozik. A társaságnál feltűnik Ficsor Ádám, közvetve (a tulajdonosi hálón keresztül) pedig Szigetvári Viktor.

A Lunda weboldala saját adománygyűjtő platformját ajánlja ügyek létrehozásához és kampányok elindításához, miközben az Action Network ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerét használja az ügyek megszervezéséhez és a támogatóik aktivizálásához.

Amennyiben valaki a Lundát adománygyűjtésre veszi igénybe, az Action Network rendszerrel integrált módon csatlakozhat az Action Network e-mail-listájához is. Míg az amerikai Action Network nem képes többnyelvű és többvalutás működésre, addig a Lunda az európai igényekre szabott rendszer. Az Action Network egy összetett szervezőplatform, amely a Lundával – mint adománygyűjtő felülettel – kiegészülve együttesen, „csomagban” érhető el.

A Lunda rendszerét a közelmúltban több magyar szervezet és közéleti szereplő is használta: például a noÁr mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Szikra Mozgalom vagy éppen a Partizán.

Képek forrása: Facebook

 

