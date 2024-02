Szakértőt kérdeztünk Tucker Carlson Putyin-interjújáról, mutatjuk az értékelést

„Az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban gyakorlatilag ugyanazokat mondta el, amiket a realista álláspont képviselői is hangoztattak: az az lényegében az áll a támadás mögött, akinek az érdekében állt és képessége is volt rá. Konkrétan meg is nevezte az elkövetőt a CIA személyében, bár érdekes módon a konkrétabb bizonyítékok átadása elől kitért” – emlékeztet Somkuti Bálint.

Az MCC kutatója szerint a kínai kapcsolatokat érintő nyilatkozatai területén sem hangzik el semmilyen új információ. „Putyin lényegében az egyértelmű tényeket ismerteti, beszél az ezer hosszú határtól kezdve a szomszédságon át egészen az egymásra utaltságig, de ezen érveket már többször hallhattunk úgy Hszi elnöktől, mint tőle.” Somkuti hangsúlyozza:

„Geopolitikai szempontból figyelemre méltó azonban, amit Kína nem agresszív külpolitikájáról mondott;

és bárki, aki ismeri a kínai történelmet, pontosan tudja, hogy hódító kínai háborúkról nem nagyon beszélhetünk az elmúlt néhány ezer évben. Szavai szerint a hagyományos kínai külpolitikát a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre való törekvés jellemzi.”

„Carlson bevallottan erre vállalkozott, hogy ezt az álláspontot ismertesse »a hallgattassék meg a másik fél« elve alapján”

A szakértő szerint kiemelendő még Putyin azon kijelentése, amely szintén többször, több alkalommal elhangzott már orosz vezetők részéről, hogy semmilyen követelésük nincs se Lengyelországgal, se a balti államokkal kapcsolatban. „Figyelemmel követve a közelmúlt eseményeit, a balti államok orosz ajkú lakosságának jogaival kapcsolatos kifogások mellett valóban nem találni ilyen irányú követeléseket. Tény az viszont, hogy a történelmi múlt alapján az érintett államok joggal kételkednek az orosz jóindulatban.”

Somkuti Bálint leszögezi: „Egész egyszerűen az orosz álláspontot mutatta be Putyin; de Carlson bevallottan erre vállalkozott, hogy ezt az álláspontot ismertesse »a hallgattassék meg a másik fél« elve alapján”. Kiemeli:

az igazi újdonságát ennek az interjúnak, különösen Magyarország számára a Kárpátaljával kapcsolatos tett nyilatkozatai jelentik Putyinnak.

Ahogy felidézte, hogy a nyolcvanas években amikor Kárpátalján járt, oroszul és magyarul beszélő embereket hallott, akik közül a kalapot viselők magyarok voltak, akik büszkék voltak a magyarságukra.

Másik figyelemre méltó megjegyzése Erdéllyel kapcsolatban volt. „A Putyin által adott válaszból kiérezhető, amiről egyébként magam is már többször beszéltem, hogy egyértelműen létezik egy orosz szándék. Egy olyan cél, amely a határok megváltoztathatatlansáságáról szóló jelenleg fennálló nyugati alapelvet felülírják, és ezzel egy olyan helyzetbe hozzák Oroszországot, amelyben ő határozza meg és ő dönt bizonyos folyamatokról Európában.”