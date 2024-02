Putyin háborúja elérte: most aztán tényleg bekerítették az oroszokat

S bár két – orosz szempontból – kicsi országról van szó, nem túl nagy létszámú haderőkkel, de mindkettő kimondottan a Balti-tengerre tervezett hajókkal rendelkezik, teszi hozzá Kaiser. Sorolja is.

– Svédországnak van négy rendkívül jó minőségű, a speciális sekély, balti-tengeri viszonyokra tervezett dízeles tengeralattjárója

– a két országnak együtt tucatnyi rakétás gyorsnaszádja van, amik ugyan nem nagy méretűek, de bármelyik orosz hadihajónak az irányított hajó elleni rakétákkal nagyon komoly veszélyt jelentenei

– komoly logisztikai képességekkel rendelkeznek

– komoly partraszállító hajóképességekkel rendelkeznek, hiszen a két ország rengeteg kisebb-nagyobb szigettel, sőt komplett szigetvilágokkal rendelkezik a Balti-tengeren

És ott van még a svéd meg a finn légierő:

– Svédország 99 Gripen vadászbombázó géppel rendelkezik

– Finnország pedig 64 darab F-18-assal, amiket most fognak F-35-ösökre cserélni

vagyis: „geostratégiailag, katonastratégiailag és a haditechnikai eszközök mennyiségét és minőségét is figyelembe véve

az orosz haditengerészet rendkívül szorongatott helyzetbe került a Balti-tengeren”.

Csapdában az oroszok egy pocsolyában

Az oroszoknak ezzel szemben egy tengeralattjárójuk van, egy rombolójuk, hét fregattjuk – ezek mind jóval nagyobbak, mint amikkel a legtöbb skandináv ország a Balti-tengeren rendelkezik, rakétás gyorsnaszádból van huszonegypár darabja, van tucatnyi aknaszedő, aknamentesítő hajó – sorolja Kaiser. De a rombolók, fregattjuk nagyobb, a tengeralattjárójuk is túlméretezett. A négy svéd tengeralattjáró vezérsíkjai is úgy vannak kialakítva, hogy azokat akár a tengerfenékre is le lehessen tenni.

„Különösen azért is, mert az orosz hajókat nem kifejezetten csak a Balti-tengerre tervezik, hiszen Oroszországnak globális érdekei vannak – ezek a hajók megfordulnak az Atlanti-óceánon is, nagyobbak, jobban észlelhetőek, nehezebb a mozgásuk”.

Ebben a helyzetben,

ha odáig fajulna a konfliktus, hogy a NATO közölné: orosz hadihajó nem jöhet ki a Balti-tengerről, akkor egyáltalán nem tudnának kijutni.

Vesszőfutás az óceánig

„Az orosz haditengerészetnek a Balti-tengeren NATO-tagállamok között kellene szó szerint vesszőfutnia, sok száz kilométeren át. Igen nehezen tudom elképzelni, hogy akár csak egy hajó is el tudna jutni az Atlanti-óceánig.” Hasonló a helyzet a Fekete-tengeren, és talán meglepő, de a Csendes-óceáni flottánál is. Itt is akad gond, hiszen az orosz Csendes-óceáni flottát, különösen télen Dél-Koreán és a japán szigetvilágon át kell manőverezni, mire kijut az óceánra. „Ez egy konfliktus esetén nagyon nehezen megoldható feladat lenne.” Ott van még a Kaszpi-tengeri-flotta, ami valójában flottilla, a tengerek pedig inkább sós tavak.

„Az egyetlen nagyjából jó mozgásszabadsággal rendelkező eleme az orosz haditengerészetnek az Északi-Tengeri Flotta, ami ugye a Jeges-tengerre rendelkezik jó kijáratokkal” – ez most értékelődött fel a klímaváltozással fel. Oroszország a Jeges-tenger partvidékének 46 százalékát ellenőrzi, a többi viszont mind NATO-partszakasz. A kijáratok: a Bering-szoros és a Dán-szoros. „Itt még komoly fagyok vannak télen, Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb jégtörő hajóállományával, ezek jelentős része nukleáris meghajtású, békeidőben 3 méter vastag jeget tudnak törni óránként 10 kilométeres sebességgel, de háborúban rendkívül könnyű célpontok, és ha eltalálják őket, az egyből nukleáris katasztrófát jelent.”

„Oroszországnak az az egyik tragédiája, hogy földrajzilag teljesen be van kerítve”

– összegzi a szakértő. És ez a helyzet most csak fokozódott.

