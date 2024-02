Orosz-román háborúra hangolódnak Bukarestben – mi folyik itt?!

Pár héttel korábban az orosz külügyi szóvivő, Maria Zakharova beszélt arról: „Tekintettel az ukrán légi bázisinfrastruktúra jelentős részének megsemmisülésére, nagy valószínűséggel az F-16 taktikai harci repülőgépek, melyeket a NATO tagállamok a Ukrajnai fegyveres erők számára átadnak, Lengyelország, Szlovákia és Románia légi bázisairól fognak felszállni”.

Az EBESZ plenáris ülésén Konstantin Gavrilov, orosz küldöttség vezetője kijelentette: Oroszország határozottan figyelmeztet, hogy az említett államok területén

az F-16 taktikai harci gépek használata Moszkva számára azt jelenti, hogy ezek az országok részt vesznek az ukrajnai konfliktusban,

és Oroszországot arra kényszerítik, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen.

Andrej Gurulov, a mindig katonai díszegyenruhában feszítő, öblös megjegyzéseivel az orosz tévékben szereplő orosz politikus egy műsorban korábban arról beszélt: „Megkérdezik, hogy mi következik. Talán kialakul egy konfliktus Moldovában, a románok csatlakoznak. Aztán lecsapunk a románokra. És olyan keményen fogjuk csinálni, ahogy csak el lehet képzelni.”

Gurulov bemondásainál azonban nagyobb és konkrétabb problémát jelentenek azok az eltévedt orosz belövések vagy drónok, amelyek Románia területén csapódnak be, miután például a közös román-ukrán határon fekvő, Duna-deltai kikötőket támadták az oroszok.

De mennyire van esélye egy valódi orosz-román háborúnak? Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt (MCC) kérdeztük!

Demkó először is nyugalomra int:

szerinte nincs most akut veszélye a két ország összecsapásának

(mivel Románia a NATO-tagja, egy konfliktus a NATO-t is bevonná a fejleményekbe). A szakértő szerint Románia összességében halkabb volt eddig az ukrajnai háború kapcsán, mint Lengyelország vagy a balti államok. Ennek elsődleges oka, hogy a fentiekkel ellentétben Romániának nincs közös szárazföldi határa Oroszországgal, hiszen Ukrajna és Moldova ott van közöttük.

Ugyanakkor Románia szárazföldi és tengeri területeit nagyon is felhasználják a háború kapcsán: a NATO repülőgépjei ott járőröznek a román határ mentén, ahogy a helyi NATO-támaszpontok is használatban vannak. Demkó szerint amíg az orosz seregek nem érik el a román határt, nincs közvetlen veszélye a háborúnak. Jelenleg pedig elég messze is van ettől az orosz hadsereg, bár

egy Odessza és környéke elleni orosz invázió már veszélyesen közel hozná a frontot.

Demkó Attila szerint ennél érzékenyebb terület a Fekete-tenger, ahol román felségvizek is vannak. A Kígyó-sziget egy ideig orosz megszállás alatt volt a háború során, és onnan ellenőrizhető a román tengerpart is; ugyanakkor az ukránok visszafoglalták a kis földdarabot. Emellett pedig az ukránok épp a fekete-tengeri orosz hadiflotta ellen tudtak sikereket elérni az utóbbi időkben, tehát az orosz hadihajók offenzívája sem várható mostanában.

Két forró pont van még Demkó szerint, ahol a román-orosz konfliktus esélye megnövekedne: az egyik, ha a Moldova keleti sávjában, Transznisztriában a Szovjetunió összeomlása óta állomásozó orosz seregekkel alakulna ki konfliktus; illetve

ha a Duna-delta menti ukrán kikötőknél, a román határ mentén történne egy incidens.

A román földbe csapódó orosz rakéták vagy drónok egy konfliktus lehetőségét hordozzák magukban.

Demkó Attila ugyanakkor úgy látja: a mostani román megszólalások inkább csak az ország pozicionálásáról szólnak, hogy a lengyelek és a baltiak mellett a szintén stratégiai fontosságú területen fekvő Románia is hallassa a hangját.