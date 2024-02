Már az Európai Parlamentig ér a hisztériahullám: az antifa-ügyről egyeztetnek Strasbourgban

Komoly hullámokat vert Ilaria Salis ügye, s immár nem csak az olasz sajtóban és az olasz politikusok körében, de az Európai Parlamentben is téma az antifasiszta aktivista és a börtönkörülmények.

A strasbourgi plenáris ülésen hétfőn kerül sor a vitára, az ezzel kapcsolatos rövid leírás így néz ki:

„A plenáris ülésen áttekintjük a fogvatartottak helyzetét Magyarországon, beleértve Ilaria Salis ügyét, akit 2023 februárja óta tartanak fogva. Salis, akit azzal vádolnak, hogy erőszakos támadásokban vett részt neonáci szimpatizánsok ellen Budapesten, akár tizenegy év börtönbüntetéssel is szembenéz, ha a bűnössége bebizonyosodik. A 39 éves általános iskolai tanárnő, aki tagadja a vádakat, láncokban és bilincsben jelent meg a bíróság előtt. A média több jelentést is közölt a nyomorúságos börtönkörülményekről, amelyekkel szembesült, patkányokkal, rovarokkal és rossz higiéniai körülményekkel”. S hogy keretet is adjanak a dolognak, megjegyzésként odaírják: „az Eurostat szerint 2021-ben Magyarországon és Lengyelországban a legmagasabb a bebörtönzöttek aránya 100 ezer lakoshoz viszonyítva”.

A rövid anyag azonban több helyütt ferdít, illetve sugalmaz, az összkép pedig kicsit olyan, mintha egy ártatlan és ártalmatlan tanárnőt vertek volna láncra politikai okokból. Ezt a narratívát régóta igyekszik erősíteni az olasz sajtó, ahogy azt az elemet is igyekeznek elsikkasztani a híradások,

hogy nem neonáci szimpatizánsokra támadtak az antifák, hanem véletlenszerűen, az utcán, „öltözékük alapján” szélsőjobboldalinak vélt járókelőkre.

Hátulról, csoportosan, előre eltervelten, maszkban, azzal a céllal, hogy minél nagyobb sérülést és fájdalmat okozzanak az áldozatoknak. Összesen kilenc embert vertek péppé gumikalapáccsal, viperákkal, gyakran gázsprayvel is lefújták őket.