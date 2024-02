Elég csak a magyar törvényeket megnézni, hogy kiderüljön: nem mondtak igazat Ilaria Salisék és az olasz lapok a börtönkörülményekről

A sértettek – akiket teljesen véletlenszerű módon, az öltözetük alapján választottak ki az antifák – között volt magyar és külföldi állampolgár is. Hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban többüknél fennállt az életveszélyes sérülések okozásának lehetősége is.

Egy mosolygós fénykép alapján kiáltották ki embertelennek a magyar börtönöket

Az elsődrendű vádlott ezen ügyek kapcsán épp az a milánói illetőségű Ilaria Salis, akiről az első bekezdésben idézett panaszok is szólnak. Az antik nyelvekkel foglalkozó, egyébként tanárnőként dolgozó Salisra 11 évet kért az ügyészség a hétfői előkészítő ülésen, amit ő nem fogadott el, ezért akár még több évre is börtönbe kerülhet.

Ezen az ominózus tárgyaláson készültek fotók a vezetőszáron érkező vádlottról, amelyek nyomán kisebb diplomáciai botrány kerekedett Olaszország és Magyarország között.

A főként baloldali politikusok által gerjesztett hullámra felült Antonio Tajani olasz külügyminiszter is, aki bekérette a római magyar nagykövetet. Az olasz politikusok közül egyedül Matteo Salvini nem állt be a sorba. Ő Salisról szólva megjegyezte: „Nem örülnék neki, ha a lányom tanára lenne”. Ugyanakkor Salvini is bízik abban, hogy a tanárnő ártatlan, illetve meglepődött azon, hogy jelen volt az erőszakos cselekményeknél.

Valójában tehát a vezetőszáras fénykép ( amelyen Salis egyébként mosolyog) és a rokonok beszámolói alapján indult el a hangulatkeltés a magyar börtönviszonyok ellen, amelyet egyből középkorinak és embertelennek festettek le. Mint azonban előbb a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, majd Gulyás Gergely közléséből kiderült, a valóság távol áll mindettől.

A miniszter a kormányinfón arról beszélt, hogy az egészből Magyarország lejáratása miatt lett diplomáciai ügy. Azt is leszögezte, hogy hazugság, hogy a cellákban patkányok lettek volna, hiszen mindenkinek – még az erőszakos, ráadásul hátulról támadó bűnözők számára is – biztosítani kell az emberi körülményeket, és tiszteletben kell tartani az emberi méltóságát.

Nincs luxus, de nem is ez a cél

Amint arról Gulyás Gergely is beszélt,

a sajtóban megjelent dezinformációkat és a dokumentumokkal bizonyítható tényeket összevetve megkérdőjeleződik Ilaria Salis illetve környezetének szavahihetősége.

Ennek kapcsán elmondta: a terhelt már a végzettségéről is hazudott. Az sem igaz, hogy elzárták volna a külvilágtól. 2023 októbere és 2024 januárja között öt napon összesen hétszer látogatták meg családtagjai és ügyvédje, más időszakban összesen 323 telefonhívást kezdeményezett, és 13 ellenőrzött videóhívása volt.

„Általánosságban tisztaság van, de természetesen luxus nincs a börtönökben, nem is ez a cél” – jelentette ki Gulyás. (Ezzel szemben például Norvégiában még egy olyan tömeggyilkost, mint Andreas Breivik is luxuskörülmények között tartanak - a szerk.)