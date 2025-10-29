Megtorlás és káosz: ez várna a köztisztviselőkre egy Magyar-kormány alatt

A Tisza Párt forradalmat ígér a közigazgatásban – abból, amit Magyar Péter emberei elmondtak pedig az is kiderül, hogy ez a francia típusú forradalom, melynek jellemzői a politikai tisztogatás és a káosz. Ami már most látszik a háttérből, az nem rendszerszintű reformterv, hanem politikai kísérlet: egy mozgalom, amely a hivatalokat is saját hatalmi logikájába akarja illeszteni. A közigazgatás dolgozói joggal aggódhatnak – mert ha ez a „forradalom” valóra válik, ők lesznek az elsők, akik megfizetik az árát.

Magyar Péter és „agyhalott Soros-ügynöke”, Tarr Zoltán - Forrás: Facebook

Szavakban modern, tettekben kaotikus

„Automatizált, emberközpontú közigazgatás, digitális ügyintézés, átlátható állam” – hirdeti a Tisza Párt honlapja. Első olvasásra ez akár egy modern kormányzati program mottója is lehetne. A digitalizáció, az ügyfélbarát szemlélet és az átláthatóság valóban olyan célok, amelyekre minden államnak törekednie kell. Csakhogy Magyar Péter szlogenjei mögött nincs szakmai tartalom.

A közigazgatás nem reklámkampány, hanem egy