„Ki, ha nem Putyin?” – Moszkvától távol eső településen kérdezte az oroszokat a BBC

„Gyakran hallani az (orosz) emberektől, hogy ha nem Putyin, akkor ki?” – olvasható a BBC csütörtöki cikkében, amely a közelgő oroszországi választásokat járja körül.

BBC: Ezt a Kreml tervezte így

A cikk szerint a fent említett kérdés állandó visszatérése a Kreml tervének megvalósulása. Mint írják: „megtisztították a politikai környezetet és eltávolítottak minden lehetséges politikai ellenfelet, legyen jó elnöki vagy miniszterelnöki jelöltről a csaknem negyed évszázada irányító ember elől. Biztosítva ezzel, hogy az akkor ki? – kérdés válasz nélkül maradjon.”

Példaként a lap egy Rzhev nevű városban tett riportját hozta fel, amely 225 km-re található Moszkvától. Mikor a településen a választás kapcsán kérdezték az embereket, kiderült:

még az ukrajnai háború és a jelentős katonai veszteségek sem váltottak ki széleskörű kiábrándultságot Oroszország elnökében és főparancsnokában.”

A válaszadók az alábbiakhoz hasonló nyilatkozatokat tettek a BBC-nek:

„Remélem, hogy a dolgok jobbra fordulnak, mert most stagnálás van. De ha valaki újat választ, az nem biztos, hogy megbirkózik a kormányzat terheivel. Valaki, aki olyan tapasztalt, mint Putyin, még abban a nehéz helyzetben is fejlesztheti az országot, amelyben most vagyunk.”

***

„Nagy reményeket fűzök a választásokhoz. Remélem, hogy a háború véget ér, és a gazdaság javulni fog. De tisztelem Putyint.”

(Utóbbi nyilatkozót megkérdezték arról is, lát-e olyat, aki elvégezhetné Putyin feladatát. Az illető azt válaszolta: „Most nem” – válaszolta az illető. „Talán Putyin talál valakit később. De szerintem még sokáig hatalmon lesz” – tette hozzá.)

A BBC teljes, angol nyelvű cikkét a témában itt olvashatja.

Nyitókép: ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP