Ukrajna több frontos támadást indított Magyarország ellen: Orbán Viktorék sikeresen verték vissza a csapásokat

Az elmúlt időszakban tovább éleződött a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután ukrán politikai vezetők, valamint szélsőséges csoportok részéről is több, a magyar belpolitikát érintő kijelentés és nyílt fenyegetés hangzott el.

A magyar kormány álláspontja szerint ezek a megnyilvánulások már messze túlmutatnak a diplomáciai nézetkülönbségeken, és egyértelműen a magyar országgyűlési választásokba való beavatkozás szándékát vetítik előre.