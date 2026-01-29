Kiverte a biztosítékot Kijevben: Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor „fenyegetést jelent” a magyar népre
A nácizás után újabb elképesztő hangnemű diplomáciai támadás érkezett Andrij Szibihától.
Tovább éleződött a feszültség Magyarország és Ukrajna között.
Az elmúlt időszakban tovább éleződött a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután ukrán politikai vezetők, valamint szélsőséges csoportok részéről is több, a magyar belpolitikát érintő kijelentés és nyílt fenyegetés hangzott el.
A magyar kormány álláspontja szerint ezek a megnyilvánulások már messze túlmutatnak a diplomáciai nézetkülönbségeken, és egyértelműen a magyar országgyűlési választásokba való beavatkozás szándékát vetítik előre.
A kabinet szerint a 2026-os választás tétje a háború és a béke kérdése, miközben Ukrajna vezetése a Brüsszelhez igazodó Tisza Párt hatalomra kerülésében érdekelt.
Amint arról lapunk is beszámolt , Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az European Pravda című lapnak adott interjújában Magyarországot nevezte meg Ukrajna uniós csatlakozásának legfőbb akadályaként, és odáig ment, hogy azt állította: a magyar miniszterelnök veszélyt jelent saját népére. Az interjúban az is elhangzott, hogy a magyar kormány belpolitikai eszközként használja Ukrajnát, valamint szóba került az is, milyen kapcsolatok alakulhatnának ki egy esetleges kormányváltást követően.
A kijelentésekre Szánthó Miklós a közösségi médiában reagált, hangsúlyozva: az interjú újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajna közvetlenül próbál beavatkozni a magyar választási kampányba.
Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják. Kell még valamit mondanom, Ildikó?”
– írta bejegyzésében.
Volodimir Zelenszkij korábban a davosi Világgazdasági Fórumon is éles, sokak szerint sértő hangnemben beszélt Orbán Viktorról.
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Nem sokkal később a magyar miniszterelnök közösségi oldalán válaszolt az ukrán elnök kijelentéseire, hangsúlyozva:
Zelenszkij egy nehéz helyzetben lévő politikus, aki négy éve nem tudja vagy nem akarja lezárni a háborút, annak ellenére, hogy ehhez megkap minden szükséges támogatást az Egyesült Államok elnökétől.
Eközben a neonáci nézeteiről ismert ukrán Dmitro Jaros és köre nyíltan kormányváltást követel Magyarországon – számolt be róla közösségi oldalán a Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.
Dmitro Jaros halálosan is megfenyegette Orbán Viktort.
Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka a tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki jó kapcsolatot ápol Ruszin-Szendi Romulusszal.
Jaros, aki politikai és katonai vezetőként is meghatározó szerepet töltött be Ukrajnában, jelenleg az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka. Nevét az Interpol terrorizmussal és szélsőséges tevékenységekkel összefüggésben vette fel körözési listájára.
Mindeközben ismét feltűnt Tseber Roland Ivanovics, aki burkoltan arra utalt:
egy esetleges Tisza Párt-győzelem esetén megnyílhat az út a brüsszeli terv előtt, vagyis a magyar adófizetők pénzének Ukrajnába irányítása előtt.
Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését.
Tseber Roland korábban kitiltott ukrán kém, akiről lapunk már több alkalommal is beszámolt.
Az Igazság órája című műsor hétfői vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt. A tárcavezető hangsúlyozta:
Ukrajna számára korántsem közömbös a közelgő országgyűlési választás kimenetele.
Értékelése szerint amennyiben a szuverén nemzeti kormány marad hatalmon, Ukrajna nem válhat az Európai Unió tagjává, Magyarországot nem lehet belerángatni a háborúba, és a magyarok pénzét sem lehet az ukrán, szerinte korrupt rezsim fenntartására felhasználni. Ellenkező esetben, ha a Brüsszelhez kötődő Tisza Párt győzne, Ukrajna akár már 2027-től uniós tagságot szerezhetne.
„A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden, még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba” – fogalmazott a külügyminiszter.
A múlt héten ukrán politikai vezetők, köztük maga az elnök is, sértő és fenyegető üzeneteket intéztek Magyarországhoz és a magyar kormányhoz – számolt be róla Orbán Viktor miniszterelnök. Elmondása szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok elemezték a történteket, és arra a következtetésre jutottak, hogy az események egy összehangolt ukrán intézkedéssorozat részét képezik, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.
Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Tetiana DZHAFAROVA / AFP