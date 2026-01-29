Küszöbön a világégés, nyílt háborút tervezhet a NATO Oroszország ellen: Moszkva kimondta, ide a tárgyalás kevés lesz

Az oroszok hivatalosan is bejelentették: jönnek Magyarországra, és további terveik is lesznek velünk
Egy mesterfranchise-megállapodás keretében nemzetközi orosz cég érkezhet Magyarországra.
A NATO nem pusztán politikai szinten, de gyakorlati lépésekkel is készül egy Oroszország elleni háborúra.
A NATO gyakorlatilag egy Oroszországgal való katonai konfliktusra készül – jelentette ki a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában Vlagyiszlav Maszlenyikov, az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának európai ügyekért felelős főosztályvezetője.
A diplomata arra a kérdésre válaszolt, hogy van-e jelenleg, illetve lehet-e a jövőben párbeszéd Oroszország és a NATO között. Maszlenyikov szerint a válasz egyértelműen pesszimista, mivel a szövetség hivatalos dokumentumaiban Oroszországot következetesen „a legjelentősebb és közvetlen biztonsági fenyegetésként” jelölik meg.
Állítása szerint a NATO stratégiai irataiban azt is hangsúlyozzák, hogy ez a megítélés hosszú távon is változatlan marad, még abban az esetben is, ha az ukrajnai háború lezárulna. Maszlenyikov úgy véli, ez önmagában kizárja az érdemi párbeszéd lehetőségét.
Az orosz külügyi tisztviselő szerint mindezek alapján a NATO már nem pusztán politikai szinten, hanem gyakorlati lépésekben is készül egy esetleges összecsapásra Oroszországgal.
Ennek jeleként említette a katonai kiadások növelését, a katonai képességek erősítését Oroszország határainak közelében, valamint az újabb NATO-missziók és hadműveletek megjelenését Kelet-Európában.
Az orosz külügy álláspontja szerint a NATO retorikája és gyakorlati lépései egyaránt azt mutatják, hogy a szövetség hosszú távú konfrontációra rendezkedik be, ami Moszkva szerint tovább csökkenti az európai biztonság és a diplomáciai megoldások esélyét.
Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP