Küszöbön a világégés, nyílt háborút tervezhet a NATO Oroszország ellen: Moszkva kimondta, ide a tárgyalás kevés lesz

A NATO gyakorlatilag egy Oroszországgal való katonai konfliktusra készül – jelentette ki a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában Vlagyiszlav Maszlenyikov, az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának európai ügyekért felelős főosztályvezetője.

A diplomata arra a kérdésre válaszolt, hogy van-e jelenleg, illetve lehet-e a jövőben párbeszéd Oroszország és a NATO között. Maszlenyikov szerint a válasz egyértelműen pesszimista, mivel a szövetség hivatalos dokumentumaiban Oroszországot következetesen „a legjelentősebb és közvetlen biztonsági fenyegetésként” jelölik meg.