Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború maszlenyikov nato oroszország

Küszöbön a világégés, nyílt háborút tervezhet a NATO Oroszország ellen: Moszkva kimondta, ide a tárgyalás kevés lesz

2026. január 29. 11:17

A NATO nem pusztán politikai szinten, de gyakorlati lépésekkel is készül egy Oroszország elleni háborúra.

2026. január 29. 11:17
null

A NATO gyakorlatilag egy Oroszországgal való katonai konfliktusra készül – jelentette ki a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában Vlagyiszlav Maszlenyikov, az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának európai ügyekért felelős főosztályvezetője. 

A diplomata arra a kérdésre válaszolt, hogy van-e jelenleg, illetve lehet-e a jövőben párbeszéd Oroszország és a NATO között. Maszlenyikov szerint a válasz egyértelműen pesszimista, mivel a szövetség hivatalos dokumentumaiban Oroszországot következetesen „a legjelentősebb és közvetlen biztonsági fenyegetésként” jelölik meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Állítása szerint a NATO stratégiai irataiban azt is hangsúlyozzák, hogy ez a megítélés hosszú távon is változatlan marad, még abban az esetben is, ha az ukrajnai háború lezárulna. Maszlenyikov úgy véli, ez önmagában kizárja az érdemi párbeszéd lehetőségét.

Az orosz külügyi tisztviselő szerint mindezek alapján a NATO már nem pusztán politikai szinten, hanem gyakorlati lépésekben is készül egy esetleges összecsapásra Oroszországgal.

Ennek jeleként említette a katonai kiadások növelését, a katonai képességek erősítését Oroszország határainak közelében, valamint az újabb NATO-missziók és hadműveletek megjelenését Kelet-Európában.

Az orosz külügy álláspontja szerint a NATO retorikája és gyakorlati lépései egyaránt azt mutatják, hogy a szövetség hosszú távú konfrontációra rendezkedik be, ami Moszkva szerint tovább csökkenti az európai biztonság és a diplomáciai megoldások esélyét.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2026. január 29. 12:38
ezek a degenerált szájhősök tisztában vannak azzal, h az oroszoknak van atomfegyverük? vagy ezt még nem mondta nekik senki?? szép lenne ha németo. harmadszorra is kirobbantaná a világháborút! Minha ez lenne ezenek a kedvenc időtöltésük...!!?? idióták!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 29. 12:36
Egy euroballibsi csürhe által indított háború tuti bukás. 1. Nincs elegendő erőforrás, 2 nincs elegendő energia, 3 a népesség döntő többsége eleve háborúellenes és ott bojkottálná ahol tudná, 4, a katonák kiképzése életszerűtlen, 5 a ballibsik korruptak és tehetségtelenek, 6 nincs megfelelő légvédelem az orosz rakéták ellen, a NATO nem egységes ebben a háborúban a törökök és még jó pár ország nem venne részt. Ha nem az euroballlibsi csürhéről lenne szó, kizártnak is tartanék egy háborút, de a német, angol, francia kormányok eleve bukásra állnak, tehát benne van a zsákban, hogy így próbálnának meg túlélni. Persze a lényeg az USA-n van. Az USA viszont olyan szinten megosztott, hogy kizártnak tartom azt, hogy Trump érdemben háborút indíthatna. Ha a világ nem halna bele, kína és az oroszok nyernék meg.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. január 29. 12:32
Kereskedelmi háború a nagyhatalmak között, ideológiai hidegháború Oroszország és a Natoországok között, sok helyi konfliktus a világ minden részén. Mindez ÉLTETI a hadiipart, gazdagitja a tőzsdespekulánsokat, lelassitja a fejlett országok gazdasági növekedését.
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. január 29. 12:21
Ahogy elnézem, van itt néhány hozzászóló, aki nem az, hogy háttal ül a moziban... még azt sem tudja, hogy melyik moziban van - ha egyáltalán...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!