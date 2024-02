Az Európai Unió megpróbálja kicsinálni Magyarországot, ez most már teljesen már világos – a végletekig el vannak borzadva Orbán Viktor ajánlatától

Nem mellesleg: észrevették, hogy az ukrajnai háborúban a demokrácia küzd az ázsiai zsarnokság ellen? Ezt egyszerre gondolja az EU, Amerika meg az ukránok is, csakhogy az ukránok gondolnak még valamit: hogy az ukrán nemzet küzd az orosz birodalom ellen. Egyes elképzelések szerint most született, születik meg valójában az ukrán nemzet mint egységes nép (Carl Schmittnek megint igaza van, és hát mi igazolná a legjobban a barát–ellenség-teóriát, mint egy háború?).

Valamiért az EU és Amerika azonban nem erőlteti ezt a nemzet versus birodalom retorikát.

Az EU és Amerika nem az ukrán nemzetet védi. Szerintük kizárólag a nyugati demokrácia a tét.

Ez a dolog nem véletlen. Nem akarnak arrafelé nemzetről beszélni. Igazából még ukrán nemzetről sem. Nem egy partikuláris nemzet van ott veszélyben, vagy annak a keleti végei, hanem a nyugati demokrácia! EZ rögtön involvál, részesévé tesz a küzdelemnek, még akkor is, ha az az ukrán demokrácia egyébként ramaty állapotban van, sokkal ramatyabban, mint az ukrán nemzet, de ez láthatóan nem érdekel az EU-ban meg Amerikában senkit; a Die Welt is megmondta, hogy nem baj az, hogy nincsenek választások Ukrajnában, meg be van tiltva az ellenzék.

Értik: a német lap szerint Orbán családi vállalkozásként vezeti Magyarországot, de Ukrajna, az rendben van – akkor is, ha amúgy nincs rendben.

Vagyis ukrán nemzet már egyre inkább van, ukrán demokrácia viszont annyira sincs, amennyire volt, pedig az sem volt szép. De azért mi csak támogassuk 50 milliárd euróval ezt a szép demokráciát! Hogy fullba korrupt?

Ugyan már, az az Orbán, nem Ukrajna!

Nem Ukrajnában vannak oligarchák, hanem a magyaroknál! Különben nem vállalt volna szerepet a Burismában Joe Biden fia, Hunter Biden.