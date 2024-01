Klicsko kemény üzenetet küldött Németországnak: „Putyin addig megy, ameddig mi engedjük neki”

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere interjút adott a Bildnek.

Hónapok óta hatalmas lőszerhiány van”

– jelentette ki Klicsko rögtön az interjú elején. Kijev polgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy ez lélektani szempontból is iszonyú az ukrán hadseregre nézve. „A lőszer az első számú kérdés, amikor a fronton lévő katonákkal beszélsz” – mondta. Vitalij Klicsko azt is kifejtette, hogy csalódott a Bundestag azon döntése miatt, amely szerint elutasították a nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakéták Ukrajnába szállítását.

Az interjú végén Kijev polgármestere egész Németországnak üzent. „Szeretném megragadni az alkalmat és üzenetet küldeni Németországnak: megvédjük az országunkat, de megvédjük az egész Európai Uniót is.

Soha nem szabad lebecsülni Oroszországot. Putyin addig megy, ameddig mi engedjük neki”

– mondta.

Majd így folytatta Klicsko: „minden német politikusnak meg kell értenie, hogy a háború jelenleg Ukrajnában van, viszont könnyen átterjedhet egész Európára”.

