„Ukrajna akár néhány hónapon belül összeomolhat. Drámaian fogy az élőerő és a lőszer, a tartalékok pedig léptékekkel elmaradnak Oroszország lehetőségeitől. Az orosz népesség legalább négyszerese az ukránnak, a GDP pedig 14-szerese. Az orosz gazdaság a háború és a szankciók okozta problémák ellenére is mintegy 3 százalékkal növekszik, míg az ukrán továbbra is mély válságban van, egyre égetőbb a káderhiány, miközben a frontra is százezres nagyságrendben kellene az ember. Az orosz katonai költségvetés hatszorosa annak, mint Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésekor volt, és 2024-ben több mint hatvan százalékkal fogja meghaladni a 2023-ast. Ukrajna léte alapvetően a látványosan gyengülő nyugati támogatásoktól függ. Enélkül összeomlik az állam, és a hadsereg sem képes még középtávon sem a háború folytatására. Árulkodó adat, hogy jelenleg az orosz csapatok ötször annyi (tízezer) tüzérségi lövedéket lőnek el naponta, mint az ukránok.

Az anyagháborúban tehát Oroszország áll győzelemre, ami pedig alapvetően meghatározza az ilyen konfliktusok végkimenetelét.

Ehhez jön még, hogy az orosz hátország nem csupán gazdasági értelemben stabilabb. A társadalom döntő többsége mellett még ma is elmegy a háború. Nem sikerült a lakosságot szembefordítani a hatalommal, pedig a szankciók egyik célja kimondottan ez volt. Magát a háború ugyan az oroszok sem szeretik, ám elképzelhetetlennek tartják a vereséget. Putyin továbbra is széles körű támogatást élvez, és a márciusi elnökválasztáson várhatóan magabiztosan megszerzi majd az újabb hat évre szóló mandátumot. Eközben a Volodimir Zelenszkij iránti bizalom látványosan csökken, és a katonai sikerek elmaradásával párhuzamosan mélyülnek a törésvonalak az eliten belül is. Mind jobban érződik a társadalom elfáradása is. Míg tehát Putyin pozícióit megerősíti a választás, addig nem véletlen, hogy Zelenszkij nem meri kiírni a szavazást. Annak ellenére, hogy szintén március végén lejár a mandátum, megújításának elmaradása pedig gyengíti a legitimációját. Ez azonban még a kisebbik rossz, hiszen egy elnökválasztási kampány politikai értelemben alighanem végletesen megrendíthetné a hátországot.”

***