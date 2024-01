Kezdjünk atombunkert építeni? – szakértőt kérdeztünk a harmadik világháború kirobbanásának veszélyeiről

Miért ne történhetne meg?

A történész az iraki-iráni háború (1980-1988) egy epizódjával illusztrálta, hogy egy szorult helyzetben levő ország bizony képes olyan fegyvert bevetni, amiről azt gondolnánk, hogy senki nem meri használni.

„Szaddám Huszein csak azzal tudta a saját túlélését biztosítani, hogy tömegpusztító fegyvert vetett be: mérges gázt. Válogatás nélküli alkalmazta a gázt, nemcsak a harcmezőn, hanem a kurd felkelőkkel szemben-, illetve végül az iráni civil célpontokra mért csapásokban is. Ha egyszer már volt olyan a történelemben – nem is régen –, hogy egy rendszer saját túlélése érdekében tömegpusztító fegyvert vetett be, amikor rosszul állt a szénája, akkor nem látom be, hogy

egy olyan nagyhatalom, mint Oroszország, amelynek az opciója a vereség esetén a szétesés, miért ne vetné be az atomfegyvert, mint egyfajta vészféket”

– fejtette ki Máthé Áron.

A történész elmondta: komolyan kellene venni ezt a veszélyt, és éppen ezért nem szabadna a harmadik világháború kitörésére törekedni.

„Volt már olyan a történelemben, hogy egy hatalom, a Lengyel Népköztársaság erőszakot alkalmazott a saját társadalmával szemben. Ez a lengyel hadiállapot 1981-től a 80-as évek végéig. Hadiállapotnak nevezzük, de nem fegyver által, hanem politikai úton szenvedtek vereséget a lengyel kommunisták. Persze a hasonlat részben sántít, de amíg nincs kimerítve minden politikai eszköz, addig nem szabadna egy olyan eszkaláció irányába érdemes terelni a dolgokat, aminek a végén azért ott rezeg a léc, hogy esetleg valaki megnyom egy piros gombot” – zárta Máthé Áron.

