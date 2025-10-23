Lesújtottak az európai szankciók Oroszországra, Putyin elővette az atomfegyvereket

Putyin azonnal reagált az uniós szankciókra: tovább bővül az orosz gázexport
Az elnök szerint Moszkva meg sem fogja érezni, ha az EU nem kér többet az orosz kőolajból és földgázból.
Moszkva nem viccel: két brutális interkontinentális ballisztikus rakétát is kilőttek – szerencsére csak tesztelés céljából.
Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy hazája „meg sem fogja érezni” az újabb büntetőintézkedéseket, amelyeket az orosz gázra vetettek ki az Európai Unió részéről, azért van némi üzenetértéke annak, hogy erős hangsúlyt adtak az orosz nukleáris triász hadgyakorlatának, ahol két interkontinentális ballisztikus rakétát is teszteltek, természetesen atomfegyverek és robbanófej nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök szerint Moszkva meg sem fogja érezni, ha az EU nem kér többet az orosz kőolajból és földgázból.
Az elnök szerdán felügyelte az ország nukleáris erőinek gyakorlatát, amelyre, mint az Euronews megjegyzi, azzal egy időben került sor, hogy felfüggesztették Donald Trump amerikai elnökkel tervezett ukrajnai csúcstalálkozóját, és új szankciókat rendeltek el Moszkva ellen. A Kreml közleménye szerint a gyakorlat, amelyen rakétakilövéseket is végeztek, a katonai parancsnoki struktúrák képességeit tette próbára. Ennek volt része egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta tesztje és egy Szineva interkontinentális ballisztikus rakéta elindítása, méghozzá tengeralattjáróról a Barents-tengeren.
A közlemény hangsúlyozta, a szerdai gyakorlaton Tu-95-ös stratégiai bombázók is részt vettek, amelyek nagy hatótávolságú cirkálórakétákat is kilőttek.
A lap különös fontosságot tulajdonít a gyakorlatok időzítésének. Emlékezetes: a Donald Trump által szorgalmazott budapesti békecsúcsra azután nem került sor, hogy az orosz fél nem akart beleegyezni abba, hogy előbb legyen fegyvernyugvás, semmint a béke feltételeiről (leginkább: a lehetséges új határokról) egyeztetnének.
Nyitóképen Vlagyimir Putyin felügyeli a gyakorlatot. Forrás: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP