Lesújtottak az európai szankciók Oroszországra, Putyin elővette az atomfegyvereket

Az elnök szerdán felügyelte az ország nukleáris erőinek gyakorlatát, amelyre, mint az Euronews megjegyzi, azzal egy időben került sor, hogy felfüggesztették Donald Trump amerikai elnökkel tervezett ukrajnai csúcstalálkozóját, és új szankciókat rendeltek el Moszkva ellen. A Kreml közleménye szerint a gyakorlat, amelyen rakétakilövéseket is végeztek, a katonai parancsnoki struktúrák képességeit tette próbára. Ennek volt része egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta tesztje és egy Szineva interkontinentális ballisztikus rakéta elindítása, méghozzá tengeralattjáróról a Barents-tengeren.

A közlemény hangsúlyozta, a szerdai gyakorlaton Tu-95-ös stratégiai bombázók is részt vettek, amelyek nagy hatótávolságú cirkálórakétákat is kilőttek.

A lap különös fontosságot tulajdonít a gyakorlatok időzítésének. Emlékezetes: a Donald Trump által szorgalmazott budapesti békecsúcsra azután nem került sor, hogy az orosz fél nem akart beleegyezni abba, hogy előbb legyen fegyvernyugvás, semmint a béke feltételeiről (leginkább: a lehetséges új határokról) egyeztetnének.