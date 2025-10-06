Ft
Trump szerint megfontolandó Putyin ajánlata: elmozdulás jöhet az atomdiplomáciában

2025. október 06. 12:00

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meglepő nyitottságot mutatott Vlagyimir Putyin nukleáris fegyverek korlátozására irányuló javaslatára.

2025. október 06. 12:00
Donald Trump amerikai elnök meglepően nyitottan reagált Oroszország hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló javaslatra – írta meg a Kárpáthír.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Vlagyimir Putyin szeptemberben felvetette: a felek – tehát az USA és Oroszország – tartsák magukat a stratégiai nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokhoz, akkor is, ha az Új START-szerződés hivatalosan lejár.

Trump a javaslat kapcsán vasárnap újságírói kérdésre válaszolva röviden, de lényegre törően úgy fogalmazott,

Nekem ez jó ötletnek tűnik”.

Ezzel a két legnagyobb nukleáris arzenállal rendelkező ország között most mégis felcsillant a párbeszéd lehetősége.

Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete a múlt héten jelezte: Moszkva hivatalos választ vár Trumpéktól Putyin felvetésére.

A kérdéses szerződés, az Új START-egyezmény, 2010-ben lépett hatályba, célja a stratégiai támadófegyverek – vagyis nukleáris robbanófejek és hordozóeszközeik – korlátozása. Bár Putyin 2023 februárjában bejelentette Oroszország részvételének felfüggesztését, az ország formálisan nem lépett ki az egyezményből.

Trump pozitív reakciója a Putyin-javaslatra – bár egyelőre informális – új irányt adhat a nukleáris diplomáciának, és mérsékelheti a növekvő globális feszültséget.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

