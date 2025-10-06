Trump szerint megfontolandó Putyin ajánlata: elmozdulás jöhet az atomdiplomáciában

Putyin elszabadult: olyan kijelentést tett az orosz elnök, ami mindent megváltoztathat
Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meglepő nyitottságot mutatott Vlagyimir Putyin nukleáris fegyverek korlátozására irányuló javaslatára.
Donald Trump amerikai elnök meglepően nyitottan reagált Oroszország hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló javaslatra – írta meg a Kárpáthír.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Vlagyimir Putyin szeptemberben felvetette: a felek – tehát az USA és Oroszország – tartsák magukat a stratégiai nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozásokhoz, akkor is, ha az Új START-szerződés hivatalosan lejár.
Trump a javaslat kapcsán vasárnap újságírói kérdésre válaszolva röviden, de lényegre törően úgy fogalmazott,
Nekem ez jó ötletnek tűnik”.
Ezzel a két legnagyobb nukleáris arzenállal rendelkező ország között most mégis felcsillant a párbeszéd lehetősége.
Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete a múlt héten jelezte: Moszkva hivatalos választ vár Trumpéktól Putyin felvetésére.
A kérdéses szerződés, az Új START-egyezmény, 2010-ben lépett hatályba, célja a stratégiai támadófegyverek – vagyis nukleáris robbanófejek és hordozóeszközeik – korlátozása. Bár Putyin 2023 februárjában bejelentette Oroszország részvételének felfüggesztését, az ország formálisan nem lépett ki az egyezményből.
Trump pozitív reakciója a Putyin-javaslatra – bár egyelőre informális – új irányt adhat a nukleáris diplomáciának, és mérsékelheti a növekvő globális feszültséget.
