Trump szerint megfontolandó Putyin ajánlata: elmozdulás jöhet az atomdiplomáciában

Ezzel a két legnagyobb nukleáris arzenállal rendelkező ország között most mégis felcsillant a párbeszéd lehetősége.

Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete a múlt héten jelezte: Moszkva hivatalos választ vár Trumpéktól Putyin felvetésére.

A kérdéses szerződés, az Új START-egyezmény, 2010-ben lépett hatályba, célja a stratégiai támadófegyverek – vagyis nukleáris robbanófejek és hordozóeszközeik – korlátozása. Bár Putyin 2023 februárjában bejelentette Oroszország részvételének felfüggesztését, az ország formálisan nem lépett ki az egyezményből.

Trump pozitív reakciója a Putyin-javaslatra – bár egyelőre informális – új irányt adhat a nukleáris diplomáciának, és mérsékelheti a növekvő globális feszültséget.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP