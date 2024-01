2024-ben még veszélyesebb lesz a világ – Robert C. Castel a Mandinernek

Hogyan látja a világot 2024 kezdetén?

A világ hangulatát két regionális háború határozza meg: az ukrajnai és a gázai.

Mennyire normális, hogy két helyi konfliktus meghatározza az egész világ geopolitikai hangulatát?

Mindig is voltak regionális háborúk. Az, hogy ezek hatása most világszintű, a globalizációval magyarázható. Ameddig a világ nem volt globalizált, mindegyik régió a saját kis buborékjában létezett, a háborúk pedig jellemzően lokálisak voltak, és szűkebb piacokra volt hatásuk. Most, amikor minden használati tárgyunk, eszközünk a globális piac terméke, akkor egy helyi vagy regionális háború a teljes rendszerre, ezáltal az általunk vásárolt termékek árára is kihat. Különösen akkor, ha az adott háború fontos termelési vagy kereskedelmi központot érint.