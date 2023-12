Orbánnal az élen kezdődik a sztárparádé: a fél világ ott van az argentin elnök beiktatásán

Vasárnap iktatják be hivatalosan a három hete megválasztott Javier Mileit, akit sokan Argentína utolsó lehetőségének neveznek. A szinte a semmiből a politika kellős közepébe berobbanó extravagáns politikus a legszokatlanabb eszközöktől sem riadt vissza a kampány során: Batman-jelmezben énekelt, láncfűrésszel a kezében ígért meg mindent, sőt, mindent is a reményt vesztett argentinoknak.

Az argentinok politikában való csalódottságát mi sem mutatja jobban, hogy a magát anarcho-libertariánus valló Mileit az sem gátolta a választások elsöprő megnyerésében, hogy honfitársát, a pápát lekommunistázta, majd még pár erőteljes jelzőt aggatott a katolikus egyházfőre.

A választásokat követően Donald Trump is gratulált az argentin vezetőnek, a volt (s egyébként újrázásra esélyes) amerikai elnök azt írta:

Az egész világ figyelt! Nagyon büszke vagyok rád. Ez meg fogja változtatni az országod, és valóban újra naggyá teszi Argentínát!

Javier Milei győzelmi beszédében azt mondta, megkezdődik az ország újjáépítése és vége Argentína hanyatlásának. Valószínűleg pont ez az, amit szeretnének az argentinok, ugyanis az ország évtizedek óta képtelen kilábalni az inflációból, az adósságcsapdákból és a fékevesztett korrupcióból. Nem véletlen, hogy a választási kampány középpontjában a gazdasági kérdés állt, amire jószerivel csak Mileinek volt válasza, már csak az a kérdés, hogy azok jók-e.

Sztárparádé a beiktatáson

Milei nagyarányú győzelme bizonyos szempontból a jobboldal győzelmének tekinthető, még ha bizonyos kérdésekben nagyon távol áll a megválasztott elnök nézete és politikája attól. Ez azonban jelenleg mit sem számít, ugyanis a világ számos pontjáról érkeztek a napokban vezetők Buenos Airesbe, hogy személyesen gratuláljanak az ország új vezetőjének és vegyenek részt annak beiktatásán.

Javier Milei győzelmi mámorban. Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

Pénteken derült ki, hogy Orbán Viktor is ott lesz az eseményen: Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, hogy Párizsból az argentin fővárosba utazik tovább a kormányfő, ahol részt vesz vasárnap Milei ünnepélyes beiktatásán. Korábban is jelen volt már hasonló ünnepségen Orbán Viktor, 2019-ben Brazíliában tette tiszteletét Jair Bolsonaro beiktatásán. Bár azóta Bolsonarót már kigolyózták a választók a brazil elnöki székből, a jó kapcsolat megmaradt közte és a magyar miniszterelnök között, szombaton külön egyeztettek az argentin fővárosban a vasárnapi ceremónia előtt.

Szintén Argentínába látogatott a spanyol VOX pártnak az elnöke. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen látható, hogy Santiago Abascal is tárgyalt szombaton Orbán Viktorral. A megbeszélésen az európai parlamenti választást megelőző kampányidőszak közös teendőiről, a választások tétjéről: a nemzeti szuverenitás megvédéséről volt szó.

A magyar és a spanyol pártvezető megerősítette elkötelezettségét a folyamatosan erősödő európai jobboldali pártok összefogásának elmélyítése mellett”

– írta közleményében Havasi Bertalan.

A bevándorlásellenes spanyol párt vezetője Instagram-oldalán jelezte, a megválasztott argentin elnökkel is összefutott látogatása során.

Vasárnap este Orbán Viktor is Facebook-oldalán amellett, hogy gratulált a megválasztott argentin államfőnek, még egy közös fotót is posztolt, tudatva, hogy megtörtént az első hivatalos találkozó a felek között, és tárgyalást is folytattak.

Zelenszkij átutazza a fél világot

Sajtóinformációk szerint jelen lesz a beiktatáson továbbá Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, amely azért számít meglepetésnek, mert a háborúban álló ország vezetője eddig nem nagyon utazott el beiktatási ceremóniákra a tavaly februárban kirobbant harcok kezdete óta. Lula brazil elnök idén januári beiktatásán is Julia Szviridenko miniszterelnök-helyettes képviselte Ukrajnát.

Az Egyesült Államok jelenlegi vezetésének véleményét az argentin választásról jól mutatja, hogy igencsak alacsony szinten képviseltetik magukat, Washington színeiben a beiktatáson Jennifer Granholm energiaügyi miniszter van jelen. Legmagasabb szinten Dél-Amerikából többen is: a horvát származású chilei Gabriel Boric, valamint Daniel Noboa ecuadori elnök teszi tiszteletét. Ugyancsak ott lesz Santiago Peña paraguayi és Luis Lacalle Pou uruguayi államfő is.

A dél-amerikai országokban tartott beiktatásokon jellemzően nagyon magas szinten képviselteti magát Spanyolország, ez most sem marad el, ugyanis személyesen vesz részt az eseményen VI. Fülöp spanyol király is.