Jogi ügyekkel temetnék el Trumpot, de vajon megállíthatják-e az amerikai bíróságok a volt elnököt?

Megoldás

A Newsweek leírása szerint jelenleg a következő államokban nyújtottak be kérelmet vagy indítottak pert, hogy a volt elnök ne indulhasson az előválasztásokon: Alaszka, Nevada, New Jersey, Új-Mexikó, New York, Oregon, Dél-Karolina, Texas, Nyugat-Virginia, Wisconsin, Wyoming, Vermont és Virginia.

Coloradóban csak azért kerülhetett vissza Trump neve a szavazólapra, mert a helyi republikánusok úgy döntöttek: a Legfelsőbb Bíróság elé viszik az ügyet. Az NBC News cikke szerint

a legfelsőbb bírók, ha szeretnék, gyorsan napirendre tűzhetnék az ügyet.

A republikánusokat Jay Sekulow és fia, Jordan, az American Center for Law and Justice ügyvédjei képviselik, akik szerint Trump nevének levétele „beavatkozás a választásba”. Így a Legfelsőbb Bíróság kezébe kerülhet a döntés, hogy jogilag diszkvalifikálhatják-e Trumpot, vagy nem. Kérdés, hajlandóak lesznek-e felvenni az ügyet, és határozott véleményt megfogalmazni.

Kihívások

A demokraták által kinevezett bírók és állami tisztviselők egyértelművé tették, hogy készek mindent megtenni, hogy a volt elnököt távol tartsák a hatalomtól. Trump előtt még négy per áll, és ezekhez most hozzácsapódnak a szavazólapokkal kapcsolatos jogi viták is. A kampány egyébként jelentős pénzeket emészt fel,

kérdés, hogy fogja bírni a kassza a rengeteg jogi harcot.

Ha sikerül is kivédekezni a szavazólapos ügyeket, a másik négy tárgyalás komoly kihívást jelenthet egy elnöki kampány közepette. Ráadásul az is előfordulhat, hogy ha megválasztják Donald Trumpot, az ügyek átcsúszhatnak az elnöki ciklusba is.

Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP