Ikonikus gyorsétterembe akartak benyomulni az antiszemita tüntetők, hamburger helyett paprikasprayt kaptak (VIDEÓ)

Palesztinbarát tüntetők szombaton ismét New York utcáira vonultak, és megrohamozták a Times Square-t, miután a második egymást követő hétvégén is visszautasították őket, amikor megpróbáltak bejutni az Amerikai Természettudományi Múzeumba – számolt be a New York Post.

A tiltakozás, amely délután 2 órakor kezdődött az Upper West Side-i múzeumnál, azzal az elvárással indult, hogy a tüntetők két órával később belépjenek az intézménybe, és részt vegyenek egy „gyarmatellenes túrán”. De a múzeum most is felkészült a rohamra, idő előtt bezártak.

A beszámolóból kiderült, hogy körülbelül 200 Izrael-ellenes tüntető gyűlt egyébként össze a múzeum előtt, és délután 4 óráig demonstrált azt skandálva, hogy „szabad Palesztina”, illetve, hogy „csak egy megoldás van, az intifáda forradalom”.

A tüntetők miután rájöttek, hogy nem mehetnek be a múzeumba, kiabálni kezdtek: „Már megint kizártak minket” és „szégyen”, majd eldobtak egy füstbombát, amely kiszórta a palesztin zászló vörös, zöld és fekete színét.

A belváros több vendéglátóhelyén is felfordulást okoztak

A csoport azért vette célba a múzeumot, mert

azt állítják, hogy vállalati mecénásai „segítik a folyamatban lévő gázai népirtást”.

Majd a múzeumtól a belváros felé vették az irányt. Néhányan megálltak a 63. utcai Starbucksban, ahol zaklatták az ügyfeleket. Az üzlet vezetése kirúgta a tüntetőket, és a fogyasztó vendégeket is arra kérte, hogy hagyják el a kávézót.

A tiltakozás végül a Times Square-re költözött, néhány háztömbnyire a kivilágított Rockefeller-fától, melyet a minap megpróbáltak felborítani.

Amikor a tömeg jelentős része 18 óra körül feloszlott, egy csoport tüntető megpróbált bejutni az ugyancsak a Times Square-en található a McDonald’s-ba, ahol egy biztonsági őrnek tűnő nő paprika spray-vel fogadta a randalírozókat, és egy fiatal lányt is megütött – írta a lap.

Az esetről videó is készült, melyet alább tekinthetnek meg:

