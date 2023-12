Amikor húsz évvel ezelőtt az idősebb Le Pen arra figyelmeztetett, hogy Franciaország polgárháborúba rohan, kigúnyolták a médiában. Ma viszont már nem lehet letagadni, hogy

a gerillaháború kísértete az Elisyée-palotát és a benne tehetetlenül ülő Emmanuel Macront is fenyegeti.

A döntő fordulópontot a Nahel nevű arab fiatal rendőrségi üldözés során bekövetkező halála után kitört zavargások jelezték. A sokadik Párizsból az egész országra átterjedő lázongás világossá tette, hogy Francia Algéria után immár elkövetkezett az Algír Franciaország időszaka, amelyben egyre inkább vissza fognak köszönni a szíriai-iraki válság tünetei is.

Szakadjunk el egy pillanatra az önjelölt „szakértők”, a külvárosokban élők nehéz helyzetéről szóló szokásos elemzéseitől, és ehelyett nézzünk szembe azokkal a legfontosabb jelenségekkel, amelyek a legtöbbeknek elkerülték a figyelmét.

2005-ben, az első nagy banlieues-felkelés idején a „lázadókon” kívül rendőrökkel, katonákkal és politikusokkal is készítettem interjút. Két ember különösképp megragadott: Perre Marie Gallois tábornok, a francia nukleáris elrettentésért felelő „Force de Frappe” atyja, valamint az említett Jean Marie Le Pen. De Gaulle korábbi bizalmasa, Gallois rezzenéstelen meggyőződéssel mondta:

„Franciaország nemsokára polgárháborúba fog sodródni, amely az itteni népek és vallások között fog kirobbanni.

Lesz egy második algíri csata, amelyet ezúttal az összes városban vívunk, és a baloldal miatt vereséget is szenvedhetünk”.

Ezt a nézetet osztotta Le Pen is, aki azt mondta: „Nem elég gátat szabni a bevándorlásnak; azokat az embereket, akikről kiderült, hogy veszélyesek, meg kell fosztani az állampolgárságtól, és ki kell őket utasítani, ráadásul azonnal. Így is el vagyunk késve. De nem fogjuk megtenni – folytatta –, inkább megvesszük a látszatbékét a bűnbandák főnökeitől és az imámoktól, akik így még erősebbek lesznek, kiterjesztik a befolyási övezeteiket, hogy aztán pár év múlva újra támadásba lendüljenek.” Látjuk, hogy így is történt, és (ezúttal még) így is végződött.

Dílerek

Philippe de Villiers volt az első, aki megértette, hogy mi történik, és felhívta rá a figyelmet (Mitterand korábbi államtitkáráról van szó, a Franciaországért Mozgalom elnökjelöltjéről, a 2016-ban megjelent „Vajon holnap konganak-e még a harangok?” című kiváló könyv szerzőjéről). Ez év július 4-én az akkor még Twitternek hívott platformon De Villiers kiemelt egy a Le Parisien lap által is idézett beszélgetést, amely Macron és a különleges hadtest (BRI) rendőrei között zajlik. Macron megkérdezi: „De ezek a fiatal lázadók kire hallgatnak?” A válasz:

„A dílereikre. Ők tudnak visszavonulót elrendelni”.

Világos?

A látszólagos, drágán megvásárolt nyugalom még jobban erősíti az államot az államban, amelyet Geroge Bensoussan, a zseniális, zsidó-marokkói származású francia történész a „köztársaság elveszített területeinek” nevez. A baloldal ezzel kapcsolatban is azt mondogatta, hogy ezek eltúlzott jelzők, de a korábbi – szocialista – miniszterelnök és belügyminiszter Manuel Vals nemcsak megerősítette, hogy Franciaországot polgárháború fenyegeti, de egy 2020-ban a Valleurs Actuelles lapnak adott interjúban azt is elismerte, hogy miután a baloldal elveszítette a munkások szavazatait, az osztályharcot az etnikumok harcára váltotta föl.

Franciaország súlyos identitásválságban szenved, amint azt A boldogtalan identitás című könyvében Alain Finkielkraut, a híres lengyel származású zsidó vallású francia filozófus és akadémikus leírta. Ő volt az, aki köntörfalazás nélkül kijelentette, hogy a Jean-Luc Melonchon által vezetett iszlám-kommunista párt célja, hogy a migrációval véghez vigye „nagy behelyettesítést” a társadalomban, és így szerezze meg a hatalmat.

Elkésett reakció

Macron tisztában van vele, hogy milyen veszély fenyegeti Franciaországot, nem véletlenül indított harcot a „szeparatizmus” ellen, és próbálja élénkíteni az asszimilációs folyamatokat, csakhogy már elkésett. Eric Zemmour, a francia hazafiság zászlóvivője, algériai származású zsidóként, Banlieueus-ben felnőve közelről látta a végzetes különbséget az asszimiláló és a fordított gyarmatosításnak alávetett Franciaország között. Az idősebb Le Pen posztulátumaihoz visszatérve ő is

a külföldi gyökerű terroristák tömeges kiutasítását követeli, de ez az Európai Unió ún. „demokratikus normái” között elképzelhetetlen.

Mindebből látható, hogy az olaszországi jobboldal küzdelme és az Elly Schlen-vezette Demokrata Párt által propagált könnyen megszerezhető állampolgárság elleni mennyire nem részletkérdés vagy megmosolyogni való fixáció, merthogy éppenséggel a visszafordíthatatlan elől védő utolsó jogi bástyáról van szó. Az ún. „szakértők” azt bizonygatják, hogy „Olaszországot nem fenyegeti, hogy a franciák sorsára jut”, de ez nyilvánvaló hazugság: az utóbbi 15 évben Brüsszel és az olasz baloldal fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Itália a franciaországihoz hasonló erős migrációnak legyen kitéve. Ennek eredményei pedig már láthatók: a kikötőkbe folyamatosan érkeznek a migránsokat partratevő hajók, a nagyvárosokban egész negyedek váltak ellenőrizhetetlenné, bevándorlóbandák büntetlenül követhetnek el különböző bűncselekményeket, egyre erősebbé válnak a külföldi maffiák, az illegális migránsokat szétosztják az egész országban. A Demokrata Párt előző vezetője a párizsi helyzet jó ismerőjeként hangoztatta, hogy „értékes szellemi erőforrás és munkaerő” érkezik, amely gazdagítani fogja Olaszországot, és segíteni fogja újra benépesíteni az „öregek országát”.

Milliók érkeztek, de a munkára való hajlamnak semmi jelét nem mutatták. Az ország anyagi erőforrásai a biztonságérzettel együtt olvad el, és a biztonságot már a rendőrség is csak üggyel-bajjal tudja biztosítani. Úgyanőgy, ahogyan Franciaországban, a rendvédelmi szervek, és mindazok, akik az Államot képviselik, Olaszországban is a célkeresztjére kerülnek azoknak, akik nem hajlandók alávetni magukat az államnak. És itt érkezünk a baloldal újabb logikai kvantumlépéséhez: az állítólagos határtalan emberszeretettől vezérelve „tüntetőnek” nevezik ezeket az embereket.

Iszlamista tüntetők

Keveseknek tűnt fel, de a korábban látottakkal ellentétben a franciaországi „tüntetők” immár nem szorítkoztak arra, hogy autókat gyújtsanak fel, megverjék az arra járókat, kifosszák a boltokat: Montlucon polgármesterét csuklyások támadták meg, L’hay les Roses polgármesterét, Vincent Jeanbrunt a városházán szabályosan megostromolták, a családjára bűnbandák támadtak, egy égő autót irányítottak a házának, megsebesítve a feleségét és a gyermekeit. Ugyanez várt volna La Riche polgármesterére, Felipe Fereirára, ha nem ébredt volna fel időben a zajra. Az otthonok ellen indított támadások eszünkbe juttatják azt a rendőrpárt, akiket a saját Magnanville-i házukban ölt meg egy terrorista, vagy épp a 2020-ban fényes nappal, az utcán lefejezett Samuel Paty nevű tanárt.