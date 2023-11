Zsidóügyi fejtegetésekbe kezdett Elon Musk

Újfent hallatott magáról Elon Musk. A tech guru, akiről aktuális hetilapunkban olvashatnak portrécikket, ismét kommentelésbe kezdett a korábban Twitter néven ismert X-en, aminek történetesen ő a tulajdonosa és ő is nevezte át a platformot.

Musk, aki 232 milliárd dolláros vagyonával jelenleg a világ leggazdagabb emberének számít, egy pro és kontra érzékeny témát pendített meg: a zsidóságról és annak szerepéről fejtette ki véleményét az X-en.

A CNN beszámol arról: egy felhasználó által írt szerdai X-posztban az szerepelt: „A zsidó közösségek pont azt a fehérek elleni dialektikus gyűlöletet terjesztették, ami szerintük ellenük is irányul és amit le szeretnének állítani”. A „The Artist Formerly Known as Eric” nevű szerző továbbá kifejti: őt nagyon nem érdeklik („le se szarom”, fogalmaz) azok a nyugati zsidók, akiknek most esik le, hogy a „beáradó kisebbségek hordái” nem igazán szeretik őket. „Az igazat akarod az arcodba, akkor tessék” – zárul a poszt.

A poszthoz maga Elon Musk, a platform tulajdonosa is hozzászólt:

„A konkrét igazságot mondtad el”

– írta előbb röviden, majd további okfejtésekbe is kezdett.

Szerinte az nem igaz, hogy minden zsidó közösség utálja a fehéreket, de azt állítja, hogy a Rágalmazásellenes Liga (ADF) nevű szervezet

„igazságtalanul támadja a nyugati többséget úgy, hogy a Nyugat többsége támogatja a zsidóságot és Izraelt.

Ez azért van, mert nem kritizálhatják azokat a kisebbségeket, akik az elsődleges veszélyt jelentik számukra.”

A CNN emlékeztet arra, hogy a Rágalmazásellenes Liga szerint az antiszemita incidensek rekordszintet értek el 2022-ben, és a szervezet szerint a fehér felsőbbrendűségi csoportok antiszemita tevékenysége is megduplázódott egy év alatt.

Elon Musk újabb posztjában úgy folytatta: „Mélyen sért a Rágalmazásellenes Liga és más csoportok üzengetése, akik fehérellenes vagy ázsiai-ellenes rasszizmust vagy bármely másféle rasszizmust terjesztenek. Elegem van belőle, álljanak le most.”

Jonathan Greenblatt, a Rágalmazásellenes Liga vezetője válaszul antiszemita hergeléssel vádolta meg Elon Muskot: „Egy olyan időszakban, amikor az antiszemitizmus robbanásszerűen terjed Amerikában és a világban, vitathatatlanul veszélyes a befolyást arra használni, hogy antiszemita elméleteket igazoljanak és terjesszenek.”

Elon Musk és az ADL vitája már korábbra nyúlik vissza: a szervezet szerint amióta Musk megvette a Twittert, árad a gyűlöletbeszéd a platformról.

Musk viszont erre perrel fenyegette meg a Rágalmazásellenes Ligát, mondván: ők rágalmaznak,

és kijelentéseit rombolják az X-re átnevezett cég hirdetései bevételeit. Az ADL viszont ez utóbbit is tagadta, állítván, hogy ők nem hirdettek bojkottot és nem mozgatják a szálakat más hirdetők felé.

A CNBC amerikai liberális hírportál ez ügyben megkereste Muskot és az X Corp. vállalatot, hogy miként kell érteni Musk posztjait. Válasz helyett egy automatikus üzenetet kaptak vissza: „Elfoglaltak vagyunk, kérjük, jelentkezzen újra később.”

Musk a napokban egyébként Soros Györgynek is nekiment Joe Rogan, az amerikai szabad szájú podcastos véleményvezér műsorában:

elmondása szerint Soros György alapvetően gyűlöli az emberiséget,

és eltérítette az amerikai politikát az adományaival. Musk szerint bár a legnagyobb figyelmet az elnökválasztási kampányokra adott pénzek váltják ki, Soros támogatásai közül jóval fontosabbak a tagállami vagy városi kerületi ügyészek kampányaira adott összegek.

Elmondta: embernek tartja Soros Györgyöt, akinek az egyik első nagy húzása az volt, hogy meggyengítette a brit fontot. Egy másik nagy erősségének tartja, hogy olyan helyeken veszi észre a pénz értékét, ahol más nem. „Rájött, hogy helyi szinten sokkal értékesebb a pénz, mint nemzeti szinten. A pénz értéke egy elnökválasztás esetén a legalacsonyabb. A következő szint a szenátorok megválasztása, majd a kongresszusi képviselőké. A legmagasabb szinten pedig a helyi ügyészek vannak, ahol ugyanaz a pénz nagyon sokat ér” – magyarázta Musk Soros stratégiáját, aki rájött, nem a törvényeket kell megváltoztatni, csak azt, hogy hogyan tartatják be azokat.