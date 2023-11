Komoly „betegség” terjedt el az EU-ban, és ha nem hajlandó lenyelni az orvosságot, annak nagyon rossz vége lesz

És nem, kedves olvasó, ez a cikk nem arról szól, hogy Orbán Viktornak igaza volt 2015-ben, arról sem, hogy igaza van ma is, és vélhetően lesz is a migráció kapcsán (legalábbis ez a trend), de még csak arról sem, hogy közel tíz évi hercehurca után még EU-s pénz is csak lett végül, ahogy kollégám már többször megírta, még a brüsszeli hiszti ellenére is.