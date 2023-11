A Reuters tagadja, hogy előzetesen tudott volna a Hamász terrortámadásáról

A Mandiner csütörtökön megírta, hogy csak most kezdtek el foglalkozni a sajtóban azzal a ténnyel, hogy mit keresett több fotóriporter is október 7-én pont azon a helyszínen, ahol a Hamász terroristái betörtek Izraelbe és tömegeket mészároltak le. A világ vezető médiumai, köztük az AP, a CNN, a The New York Times és a Reuters által közzétett fotók közül jó néhány aggasztó kérdéseket vetett fel.

A Reuters azonban tagadja, hogy előzetesen tudott volna a Hamász október 7-i izraeli támadásáról.

„A Reuters kategorikusan tagadja, hogy előzetes tudomása lett volna a támadásról, vagy hogy újságírókat építettünk volna be a Hamászhoz október 7-én” – írta a hírügynökség. A lap közölte, hogy a munkatársaik nem tartózkodtak a terrortámadás helyszínein. Azt azonban elismerték, hogy két gázai szabadúszó fotóstól szereztek fényképeket, akik viszont október 7-én reggel valóban a határon tartózkodtak.

***