Történész: Ha robban a Közel-Kelet, melyik lesz a legfontosabb az USA számára? Ukrajna, Izrael, vagy Tajvan?

Európa-szerte minden nap tucatjával történnek zsidóellenes atrocitások, az elkövetők között felülreprezentáltak a migrációs hátterű elkövetők – nyilatkozta az Indexnek adott interjúban Veszprémy László Bernát, a Corvinák főszerkesztője.

Veszprémy ugyanakkor kiemelte, hogy a szélsőjobboldali erőszakost sem szabad lekicsinyelni, mivel a szélsőjobboldali terrorizmus is megerősödhet, főleg a tömeges bevándorlás miatt. „Ők majd megtámadhatnak zsidókat és muszlimokat egyaránt” – fogalmazott. Hozzátette,

Nyugat- és Észak-Európa ijesztő ütemben halad egy véres polgárháború felé”,

és nem látja jelét, hogy még meg lehetne fordítani a folyamatokat.

A jelenlegi helyzet az izraeli belpolitikára is komoly hatással van, jelenleg a belpolitika megszűnt az országban, mivel a politikai ellentétek megszűntek, „mindenki a háborúra koncentrál”. Egységkormány jött létre, amely arra is jó, hogy Netanjahu megossza a felelősséget, de az is lehetséges, hogy

Netanjahu éppen most építi fel utódját, akaratlanul”

– magyarázta Veszprémy.

Netanjahu viszont hivatkozhat arra, hogy 2005-ben még pénzügyminiszterként ellenezte a Gázából való kivonulást. Vagyis ő ezt előre megmondta – magyarázta Veszprémy, de hozzátette más is hivatkozhat éleslátására, például a már említett Avigdor Liberman, egy korábbi túszcseréjekor megmondta: ezt a Hamász a jövőben arra használhatja, hogy még több izraelit raboljon el. „Azt mondjuk, senki sem láthatta előre, hogy ennyi túszt ejtenek” – tette hozzá. Veszrpémy úgy fogalmazott, hogy

valószínűleg ez volt Izrael fő hibája: a képzelőerő hiánya. Nem tudták elképzelni, hogy mire képes a Hamász”.

Veszprémy arra is kitért, hogy rengeteg kérdés van a konfliktussal kapcsolatban, és a legkellemetlenebb az, hogy ha esetleg robban a távol-keleti lőporos hordó is, akkor melyik lesz a legfontosabb az Egyesült Államok számára? Ukrajna, Izrael, vagy Tajvan?”. A hármat egyszerre nehéz lesz ellátni pénzzel, fegyverrel és alkatrészekkel. Amíg ezekre a kérdésekre nem látjuk a választ, túl sok mindent homály fed” – fogalmazott.

A teljes interjú itt olvasható.