Szlovák vélemény a lengyel választásról: Orbán, Fico, Orbán, Orbán

Több írást is szentelt a lengyel választások eredményének a szlovák SME, amely ezt a lehetőséget is kihasználta Orbán Viktor és Robert Fico kritizálására: az egyik véleménycikk szerint például az Orbán-Fico „gazemberi tengely" nagyságrendekkel kisebb problémát jelent majd Brüsszelnek, mintha Lengyelország is a szövetség része lenne.