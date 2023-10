Soros György több millió dollárral támogatja az Izrael elleni erőszakra felhívó szervezeteket

Soros György amerikai spekuláns 2016 óta több mint 15 millió dollárral támogatott az elmúlt években olyan szervezeteket, amelyek nyíltan Izrael-ellenes tüntetéseket szerveznek – írta a New York Post.

A Nyílt Társadalom Alapítvány szerint, a hálózata 13,7 millió dollárt adományozott olyan szervezeteknek, amelyek indokoltnak tartják a Hamász véres támadásait. Továbbá a Nyílt Társadalom Alapítvány 2018-ban hatvanezer dollárt adományozott a New York-i Arab–Amerikai Szövetségnek,

amely részt vett annak a brooklyni tüntetés szervezésében, amelyen Izrael eltörlését követelték október 21-én.

Az alapítvány további 800 ezer dollárt adományozott az Izraeli Arab Kisebbségi Jogok Jogi Központ nevű szervezetnek is, emellet pedig több másik gyűlöletkeltő szervezet is részesült támogatásban például a Jewish Voice for Peace és az If Not Now, ezek 650 ezer, illetve 400 ezer dollárhoz jutottak hozzá. A szervezetek tagjai amelyek tagjai az október 7-ei mészárlás óta gyűlöletet szítanak a tüntetéseken, többek között tagjaik a tüntetők között voltak, akkor is, amikor azok

október 18-án betörtek a Capitoliumba.

Előbbi szervezet honlapján az olvasható, hogy „az izraeli apartheid és megszállás – és az Egyesült Államok bűnrészessége ebben az elnyomásban – a forrása minden erőszaknak.”

Dan Schneider, a Médiakutató Központ konzervatív megfigyelő csoport alelnöke elmondta, hogy „Soros György és fia, Alex régóta támogatják a világ legradikálisabb szervezeteit, ezek közé tartoznak a Hamász-párti szervezetek is, amelyek a legborzalmasabb erőszakot támogatják. Soros György úgy tűnik, nagyon eltökélt, hogy továbbra is támogatja az olyan antiszemita szervezeteket, amelyek fel akarják forgatni a nyugati civilizációt” – tette hozzá.