Pokoli harcokra számít gázában az amerikai szakértő

Az Izrael és a Hamász közötti háború kimenetele kiszámíthatatlan, az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott támogatása kétarcú, és Gáza megszállása hatalmas katonai terhet jelentene, amelytől nagyon nehéz lenne megszabadulni – erről beszélt Christopher J. Farrell, a Judicial Watch kutatási igazgatója, az amerikai hadsereg volt kémelhárító tisztje a Hungarian Conservative-nak adott interjújában.

A szakértő szerint Gáza szárazföldi megtámadása és megszállása rendkívül nehéz, nagyon költséges és óriási terhet fog róni az izraeli hadseregre; ezt a műveletet nagyon nehéz lesz végrehajtani. Sűrűn lakott terület, kétmillió ember zsúfolódik össze egy szűk városi területen, és minden ajtóban, minden épületben lehet egy bomba vagy egy mesterlövész, és a hadseregnek nagy árat kell majd fizetnie, ha egy ilyen műveletet hosszú ideig fenn kell tartania.

A városi harc egy sűrűn lakott területen maga a földi pokol

– fogalmazott Farrell.

A szakértő szerint Gáza megszállásával az izraeli hadsereg ráadásul olyan helyzetbe hozná magát, amiből nem hátrálhat majd csak úgy ki. „Bármilyen visszavonulást vagy konszolidációt vereségnek fognak tekinteni a külső szereplők” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Izrael le tudja-e sikerrel zárni a háborút azt válaszolta, hogy a terrorizmus elleni harc, nem olyan, mint egy hagyományos háború, ahol a végén az egyik fél elfoglalja a másik területét, és az megadja magát. A terrorizmus sokkal inkább egy idea. A terrorizmus elleni harcban nincsenek gyors és egyszerű megoldások.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a támadásnak olyan következményei lehetnek, amelyekkel jelenleg egyáltalán nem számolunk. Amennyiben a Hezbollah megtámadja Izraelt, akkor lángba borulhat Ciszjordánia is. Az egész azt is eredményezheti, hogy Izraelnek három oldalról kell támadással szembenéznie. Az egész helyzet olyan, mintha egy atomreaktort kellene üzemeltetni.

Ha egyszer beindul a láncreakció, nem mindig lehet megjósolni, hogy milyen irányba fog haladni.

– fogalmazott. Hozzátette, azt mondani, hogy „Izrael csak bevonul Gázába, és minden rendben lesz” vágyálom.

A teljes interjú itt olvasható.