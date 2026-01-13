Márki-Zay korábbi tanácsadója kimaxolta az ámokfutást: olyat kijelentést tett, hogy kishíján a plafon bánta

Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
A korábban az alaptörvény eltörléséről deliráló jogszociológus nem tágít.
Illúzió azt gondolni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után pusztán jogi eszközökkel rendezhető lenne a hatalomváltás – fejtegette Fleck Zoltán kedd reggel a Klubrádióban.
A korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója szerint a Fidesz másfél évtizede tudatosan használja a jogot politikai hatalmának bebiztosítására, ezért a megoldás sem kizárólag a közjog területén keresendő. „Abból indulnék ki, hogy a jog nyilván nem lesz mindenre válasz, tehát nem biztos, hogy csak a közjogban kell majd keresni a megoldásokat. Ez nagy valószínűséggel politikai természetű történés lesz” – fogalmazott.
Maga az alaptörvény is egy hazugság”
– állította a jogász. Fleck szerint jelenleg a félelem tartja egyben a rendszert, de ez gyorsan megváltozhat; egy szoros eredmény bizonytalanságot szülne, míg egy egyértelmű ellenzéki győzelem lavinaszerű átrendeződést indíthat el.
Fleck egy esetleges Tisza-kormányzás kapcsán leszögezi: a bűnösök bűnhődjenek, a szó szószerinti és átvitt értelmében is, legyen világos, hogy ki miben felelős, valahogyan tisztázzuk ezeket a viszonyokat”.
Amit ők kritizálnak, azt alkotmányosságnak és hatalommegosztásnak nevezünk.
Néhány hónapja például egy ismert XIII. kerületi Tisza Szigetnek beszélt erről. Ez a Tisza-sziget arról is nevezetes, hogy Kulcsár Krisztián, vagy éppen Magyar Bálint is többször előadást tartott rendezvényeiken.
Itt Fleck egyebek mellett beszélt az Alaptörvény eltörléséről is.
„Azt hiszem hogy szükséges tisztázni néhány alap dolgot. Az egyik ilyen az én minden választás előtti vesszőparipám, ez a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az Alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal” – fogalmazott.
Szót ejtett a teljes államszervezeti rendszer megszállásáról is a választások után. Szerinte a választási törvénytől a pártfinanszírozáson át a hatalommegosztás rendszereiig, a legfőbb ügyész pozíciójáig, függetlenség vagy nem függetlenség, nincs olyan része az egész államszervezetnek, amit ne kéne iderángatni.
A jogász a politikai osztály megtisztítását is szükségesnek nevezte.
„Az én megfogalmazásaimat mindenhol az lengi át, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mint hogyha le akarnánk cserélni a politikai osztályt” – fejtette ki.
Varga Zs. András, a Kúria elnöke korábban ugyanakkor egyenesen „alkotmányos puccsnak” nevezte az elképzelést, amely évtizedek óta nem látott belpolitikai válságot, végső esetben pedig polgárháborús állapotokat idézhet elő.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI