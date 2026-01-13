Márki-Zay korábbi tanácsadója kimaxolta az ámokfutást: olyat kijelentést tett, hogy kishíján a plafon bánta

Illúzió azt gondolni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után pusztán jogi eszközökkel rendezhető lenne a hatalomváltás – fejtegette Fleck Zoltán kedd reggel a Klubrádióban.

A korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója szerint a Fidesz másfél évtizede tudatosan használja a jogot politikai hatalmának bebiztosítására, ezért a megoldás sem kizárólag a közjog területén keresendő. „Abból indulnék ki, hogy a jog nyilván nem lesz mindenre válasz, tehát nem biztos, hogy csak a közjogban kell majd keresni a megoldásokat. Ez nagy valószínűséggel politikai természetű történés lesz” – fogalmazott.