Nincs megállás: hamarosan újabb szakaszba lép a Fidesz kampánya

Orbán Balázs megfújta a harci kürtöt a kampány első napján
Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború, a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.
Országjárásra indulnak a Fidesz politikusai.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében értékelte, hogy hivatalosan is elindult a Fidesz választási kampánya. Az első nap eredményeit az következő képpen összegezte:
A kampány tehát erős kezdéssel rajtolt, ugyanakkor most mindannyian érezzük, hogy a tét most nagyobb, mint valaha”
– fogalmazott Orbán Balázs. Kiemelte: Magyarország legfontosabb érdeke a háború elkerülése, ehhez pedig elengedhetetlen egy erős nemzeti kormány és egy széles társadalmi konszenzus a békepárti álláspont mögött. Ezzel összefüggésben a kormány elindított egy nemzeti petíciót, amely az ukrán zsarolás és Brüsszel háborús elképzelései ellen tiltakozik – ezt mindeddig már több mint 350 ezer ember írta alá.
A kampány következő szakasza február 23-án indul
ekkor kezdődik az országjárás, amely március 20-ig tart, és több száz rendezvényt foglal magában.
Orbán Balázs említést tett a békéscsabai eseményről is, és jelezte, hogy a soron következő gyűlés Esztergomban lesz. Március 15-én pedig – az állami megemlékezés előtt – az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor. Bejegyzését így zárta: „Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát!”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
