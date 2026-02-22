Nincs megállás: hamarosan újabb szakaszba lép a Fidesz kampánya

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében értékelte, hogy hivatalosan is elindult a Fidesz választási kampánya. Az első nap eredményeit az következő képpen összegezte:

A Fidesz február 21-én indította útjára a kampányt a „Fidesz – a biztos választás” szlogen használatával.

A Fidesz minden egyes országgyűlési egyéni választókerületben elsőként gyűjtötte össze és adta le a jelöltek indulásához szükséges ajánlásokat.

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz összesen 196 000 aláírást nyújtott be, míg a Tisza Párt 110 000-et.

A kampány tehát erős kezdéssel rajtolt, ugyanakkor most mindannyian érezzük, hogy a tét most nagyobb, mint valaha”

– fogalmazott Orbán Balázs. Kiemelte: Magyarország legfontosabb érdeke a háború elkerülése, ehhez pedig elengedhetetlen egy erős nemzeti kormány és egy széles társadalmi konszenzus a békepárti álláspont mögött. Ezzel összefüggésben a kormány elindított egy nemzeti petíciót, amely az ukrán zsarolás és Brüsszel háborús elképzelései ellen tiltakozik – ezt mindeddig már több mint 350 ezer ember írta alá.