orbán balázs nemzeti választási iroda fidesz kampány

Nincs megállás: hamarosan újabb szakaszba lép a Fidesz kampánya

2026. február 22. 12:50

Országjárásra indulnak a Fidesz politikusai.

2026. február 22. 12:50
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében értékelte, hogy hivatalosan is elindult a Fidesz választási kampánya. Az első nap eredményeit az következő képpen összegezte:

  • A Fidesz február 21-én indította útjára a kampányt a „Fidesz – a biztos választás” szlogen használatával.
  • A Fidesz minden egyes országgyűlési egyéni választókerületben elsőként gyűjtötte össze és adta le a jelöltek indulásához szükséges ajánlásokat.
  • A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz összesen 196 000 aláírást nyújtott be, míg a Tisza Párt 110 000-et.

A kampány tehát erős kezdéssel rajtolt, ugyanakkor most mindannyian érezzük, hogy a tét most nagyobb, mint valaha”

– fogalmazott Orbán Balázs. Kiemelte: Magyarország legfontosabb érdeke a háború elkerülése, ehhez pedig elengedhetetlen egy erős nemzeti kormány és egy széles társadalmi konszenzus a békepárti álláspont mögött. Ezzel összefüggésben a kormány elindított egy nemzeti petíciót, amely az ukrán zsarolás és Brüsszel háborús elképzelései ellen tiltakozik – ezt mindeddig már több mint 350 ezer ember írta alá.

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
A kampány következő szakasza február 23-án indul

ekkor kezdődik az országjárás, amely március 20-ig tart, és több száz rendezvényt foglal magában.

Orbán Balázs említést tett a békéscsabai eseményről is, és jelezte, hogy a soron következő gyűlés Esztergomban lesz. Március 15-én pedig – az állami megemlékezés előtt – az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor. Bejegyzését így zárta: „Meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát!”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

csulak
2026. február 22. 13:50
csak ugyesen es okosan ! biztasak az embereket tobbszor arra, hogy irjak ala a peticiot !
patikus-3
2026. február 22. 13:10 Szerkesztve
A Fidesz produkálja magát, mint a cirkuszi bohóc. Hüpp-hüpp-hüpp Orbi-trükk! Sebaj, annál jobban látjuk, milyen nyegle, dilettáns hadsereg az egész. Hazudnak, elárulják az országot, a magyar népet pelyvába sem veszik, átnéznek rajtunk. Csak a saját műsorukat nyomatják ezerrel a beszarásig, mint az elmeroggyantak. Valaki egyszer már rákérdezhetne: Mi van, Viktor, beakadt a tű…?! Vagy az autó…?! Hehe-hehe-hehe!
sozlib_abschaum
2026. február 22. 12:57
A jelenleg még ideiglenesen Magyarországon tartózkodó bolsevikok (moslékkoalíció) és az öket támogató terrorszervezetek egyre frusztráltabbak, már nagyon éhesek és 26 éve nem jutnak a kondérhoz és most jön még egy 2/3. Nagy lesz ám a kivándorlás április 12 után.
