Orbán Balázs megfújta a harci kürtöt a kampány első napján

Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. A Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja.

Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag ellátását – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.