Orbán Balázs megfújta a harci kürtöt a kampány első napján

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború, a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.
Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. A Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja.
Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag ellátását – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.
Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk – írta Orbán Balázs. Képviselőjelöltjeink a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését! Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását, a Fidesz a biztos választás! – zárta a Fidesz kampányfőnöke.
