Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza orbán balázs magyarország Magyar Péter

Orbán Balázs megfújta a harci kürtöt a kampány első napján

2026. február 21. 06:16

Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború, a Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.

2026. február 21. 06:16
null

Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. A Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. 

Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag ellátását – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.

Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk – írta Orbán Balázs. Képviselőjelöltjeink a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését! Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását, a Fidesz a biztos választás! – zárta a Fidesz kampányfőnöke. 

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 21. 07:32
🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮 🤮🤮🤮🤮
Válasz erre
1
1
Ízisz
•••
2026. február 21. 07:22 Szerkesztve
Z. A Biztos Választás A Fidesz-KDNP!!! 💯✌️🇭🇺 HAJRÁ ORBÁN VIKTOR!!!💯✌️🇭🇺 HAJRÁ FIDESZ-KDNP!!!💯✌️🇭🇺 HAJRÁ MAGYARORSZÁG!!!💯✌️🇭🇺 AZ ÉLETÜNK A TÉT!!!💯👌🇭🇺 MÁR CSAK 50 NAP A GYŐZELMÜNKIG!!!💯😊✌️🥂✔️
Válasz erre
0
1
blackorion
2026. február 21. 06:51
Szavazz ránk, vagy meghalsz. Miért nem ez a szlogen?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!